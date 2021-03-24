Son dakika haberleri! Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde oyunu kullandı
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Son dakika haberleri! Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde oyunu kullandı

24.03.2021 14:49 | Son Güncelleme: 24.03.2021 15:00
Son dakika haberleri! Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde oyunu kullandı

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 7. Olağan Büyük Kongresi'nde oyunu verdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 7. Olağan Büyük Kongresi'nde oyunu verdi.

Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen kongrede Genel Başkanlığa tek aday olarak gösterilen Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile geldiği salonda, oyunu 1 No'lu sandıkta kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, oyunu kullandıktan sonra salondaki partilileri selamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay

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