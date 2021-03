Son dakika haberleri: Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde konuştu: (2)

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "PKK başta olmak üzere tüm terör örgütlerini hezimete uğratarak ülkemiz sınırları içinde eylem yapamaz hale getirdik." dedi.

Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde partililere hitap etti.

Geleceğe bakarken yola geçmişten çıkmaları gerektiğini dile getiren Erdoğan, "Hem millet olarak hem medeniyet olarak öylesine köklü, öylesine kadim, öylesine zengin bir maziye sahibiz ki hepsini anlatmaya kalksak, buna günler, haftalar, aylar yetmez. Bunun için sadece önemli dönüm noktalarına işaret ederek ülkemize kazandırdıklarımıza gelmek istiyorum." diye konuştu.

"Coğrafyamızdaki varlığımızı değil ama mutlak hükümranlığımızı biliyorsunuz Malazgirt Zaferi'yle başlatıyoruz." ifadesini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Malazgirt, tıpkı bugün her kökenden, her meşrepten insanımızın milli birliğimize, ülke bütünlüğümüze sahip çıktığı gibi Anadolu'nun tüm renklerinin ortak zaferidir. Sultan Alparslan'ın, kefen niyetine giydiği beyaz kaftanı, kalpten kalbe, elden ele hiç yere düşmeden, lekelenmeden bugüne kadar gelmiştir. Sınırlarımızı koruyan askerlerimiz de güvenliğimizi sağlayan polisimiz ve jandarmamız da üretimiyle ve emeğiyle ülkemize katkı sağlayan her bir insanımız da Sultan Alparslan'ın manevi kaftanının birer muhafızıdır."

Kutalmışoğlu Süleyman Şah'ın İznik'te kurduğu, daha sonra başkenti Konya'ya taşınan Anadolu Selçuklu Devleti'nin, Türk milletinin bu coğrafyadaki ilk kalıcı mührü olduğunu dile getiren Erdoğan, "Osman Gazi'nin Söğüt'te diktiği Osmanlı çınarı, tam 6 asır boyunca Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarında medeniyetimizin merhamet, adalet ve refah bayrağını dalgalandırmıştır. Sultan Fatih'in İstanbul'u fethiyle, Osmanlı'nın dünya tarihinin en büyük devletlerinden biri olma vasfı tartışmasız bir şekilde tescillenmiştir." dedi.

Erdoğan, Birinci Dünya Savaşı'nın ardından tarihe gömülmek istenen milletin, İstiklal Harbi'ni başarıya ulaştırıp yeni devleti Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak, bir kez daha ayağa kalktığını belirterek, şunları söyledi:

"Şairin, 'Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın' diyerek tarif ettiği bu büyük şahlanışın ardından da ülke ve millet olarak bizi rüyalarımızdan uzak tutmak için her yolu denemeye devam ettiler. Türkiye ne zaman demokrasi ve kalkınma hamlesine girişse, karşısına içeriden ve dışarıdan nice engeller çıkartıldı. Rahmetli Menderes'in ve rahmetli Özal'ın çabalarıyla, rahmetli Erbakan ve rahmetli Türkeş'in dirayetli duruşlarıyla elde edilen kazanımlar, bizi ancak 2000'lerin başına kadar getirmeye yetebildi."

AK Parti'nin, milletin tarih ve medeniyet iddiasının temsilcisi olarak iktidara geldiğinde, karşısında her şeyiyle tel tel dökülen bir ülke olduğunu ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Demokrasimiz yaralıydı, kalkınmamız eksikti, huzurumuz kaçıktı ama hamdolsun inancımız ve umudumuz dipdiriydi. AK Parti, milli iradenin üstünlüğünü tam manasıyla tesis ederek Türkiye'de demokrasiyi güçlendirdi. AK Parti, 81 vilayetimizin tamamını, eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, sanayiden spora her alanda yaptığı yatırımlarla kalkındırdı. AK Parti, polemik ve kavga siyasetinin yerine eser ve hizmet siyasetini getirerek, asırlık kayıplarımızın sebebi olan zihniyeti değiştirdi. AK Parti, kesintisiz reformlarıyla ülkemizin muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma mücadelesini adım adım ileriye taşıdı."

Bu tarihi dönüşümü en güzel rakamların anlattığını söyleyen Erdoğan, bu sırada tribündeki gençlerin açtığı pankartı işaret ederek, "Gençler, şimdi siz bana rakamlarla bir tablo çizdiniz, ben de hükümetlerimiz döneminde yaptığımız icraatları en özet haliyle hatırlatmak istiyorum." dedi.

Eğitim

Önce "eğitim" dediklerini ve bütçede önceliği her zaman bu alana verdiklerini anlatan Erdoğan, "Milli eğitim bütçesini 2002'de 7,5 milyar lira seviyesinden aldık ve 2021 yılı itibarıyla 147 milyar liraya çıkardık. Nereden nereye. Yükseköğrenim bütçemizi ilave ettiğimizde bu rakam 212 milyar liraya ulaşıyor." diye konuştu.

Resmi ve özel dahil olmak üzere tüm okulların sayısını 50 bin 877'den 87 bin 678'e, derslik sayısını ise 343 binden 600 bine yükselttiklerine işaret eden Erdoğan, yıllarca vatandaşın üzerinde yük olan okul kitaplarını, her seviyede ücretsiz olarak çocukların sıralarının üzerine koyduklarını hatırlattı.

Bugüne kadar toplam 693 bin öğretmenin atamasını gerçekleştirdiklerini, eğitimi 4+4+4 şeklinde kademelendirerek zorunlu eğitimi 12 yıla yükselttiklerini belirten Erdoğan, üniversite sayısını 76'dan 207'ye, üniversite öğrencisi sayısını ise 1,5 milyondan 8 milyonun üzerine çıkardıklarını söyledi.

Üniversiteye girişteki okul katkı puanlarını, katsayı farklılıklarını ve üniversite harçlarını kaldırdıklarını dile getiren Erdoğan, "Bay Kemal siz kaldırmadınız biz, biz. O, okulların kapılarında, sağda solda o görüntü yapanlar, harçlarla ilgili konuşanlar, bağırıp, çağıranlar önce bu harçları kim kaldırdı bunu sormaları lazım." ifadelerini kullandı.

Maarif Vakfıyla 43 farklı ülkede eğitim desteği verdiklerini belirten Erdoğan, yükseköğrenim yurtlarının hem kalitesini yükselttiklerini hem de yatak kapasitesini 282 binden 700 bin sınırına getirdiklerini söyledi. Erdoğan, "Biz geldiğimizde burs olarak öğrencilerimiz ne alıyordu biliyor musunuz? 45 liracık, 45 lira. Bu yıl itibarıyla aylık lisansta 650 liraya, yüksek lisansta 1300 liraya, doktorada 1950 liraya bunu biz yükselttik." dedi.

Erdoğan, gençlik merkezi sayısını 9'dan 364'e çıkartarak Türkiye'nin her köşesinde yaygınlaştırdıklarını ifade etti.

Spor

Atletizm pisti sayısını 12'den 56'ya, yarı-tam olimpik yüzme havuzu sayısını 46'dan 278'e, toplam tesis sayısını da 1575'ten 3 bin 907'ye çıkardıklarını vurgulayan Erdoğan, "Ülke genelinde 32 stadyumun yapımını tamamladık, 10 tanesinin inşası, 4 tanesinin de proje ve ihale çalışmaları devam ediyor." diye konuştu.

Sağlık

Hastanelerdeki yatak sayısını 164 binden 253 binin üzerine, nitelikli yatak sayısını ise 19 binden 162 bine çıkardıklarını söyleyen Erdoğan, "Bay Kemal bunlardan haberin var mı? Halkımıza daha iyi hizmet vermek için Adana'nın hal çadırını hastane yapmadık, biz hastane yaptık hastane. Hal çadırı başka bir şey hastane başka bir şey. Milleti bunlarla aldattınız." dedi.

Erdoğan, 378 binden devraldıkları sağlık çalışanı sayısını 1 milyon 177 bine ulaştırdıklarını, hekim sayısının 2002'de 92 bin seviyesindeyken bugün 174 bini geçtiğini belirtti.

Sağlıktaki kalitenin önemli göstergelerinden olan ambulans başına düşen nüfus sayısını 107 binlerden 14 binlere indirdiklerini dile getiren Erdoğan, "İlkini 2017 yılında Yozgat'ta açtığımız şehir hastanelerimizin sayısını 17'ye, toplam yatak kapasitesini de 22 bin 600'e yükselttik. Halen 9 şehir hastanemizin inşası, 3'ünün ihale süreci, 3'ünün de proje çalışmaları devam ediyor. Bunlar da tamamlandığında, toplamda 43 bin 158 yatak kapasiteli 32 şehir hastanesini ülkemize kazandırmış olacağız." diye konuştu.

Bangladeş'te bir sahra hastanesinin yandığını hatırlatan Erdoğan, "Hemen talimatı verdik, Bangladeş'teki sahra hastanesini biz süratle yapıyoruz fakat bunların yanında ciddi sayıda da konutlar yanmış, İçişleri Bakanımız AFAD'la takibini yapmak suretiyle AFAD bu konutları da yapacak ve Bangladeşli kardeşlerimize inşallah bunları da kazandırmış olacağız. Bay Kemal, bunlar Erdoğan'ın reklamı değil, Türkiye'nin ve Türk milletinin tanımıdır." dedi.

Sosyal hizmetler

Erdoğan, son 18 yılda ihtiyaç sahibi vatandaşlara 411 milyar lirayı aşan tutarda yardım yaptıklarını, engelli aylığını 2002 yılındaki ortalama 24 lira seviyesinden 2021 Ocak itibarıyla ortalama 914 liraya çıkardıklarını söyledi.

Kamudaki engelli istihdamının 2002 yılında sadece 5 bin 777 iken, bugün 58 binin üzerinde olduğunu dile getiren Erdoğan, "Yaşlılık maaşını, 2002 yılında aylık 24 liradan aldık, 2021 Ocak ayı itibarıyla 763 liraya yükselttik. Net asgari ücret 2002 yılında 184 lirayken, bu yılbaşı itibariyle 2 bin 825 lira olarak uygulanıyor." diye konuştu.

Adalet

En çok hassasiyet gösterdikleri alanlardan birinin adalet olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Hakim, savcı ve diğer personel sayısını yüzde 176 oranında artırarak, yargının insan kaynağı kapasitesini güçlendirdik. İktidara geldiğimizde 9 bin 349 olan hakim-savcı sayısı, FETÖ'cü hainlerin yol açtığı tahribata rağmen bugün 21 bin 651'e ulaştı." dedi.

İstinaf uygulamasını başlattıklarını, 15 bölge adliye mahkemesi ve 8 bölge idare mahkemesini devreye almak suretiyle temyizdeki yığılmaların önüne geçtiklerini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yargının, hukuku daha etkin ve sade şekilde işletebilmesi amacıyla temel kanunların pek çoğunu baştan sona yeniledik. Tabi bütün bunlarla kalmadık fiziki imkanları da geliştirdik. İllerde yaptığımız adalet sarayları, bütün bunların yanında Ankara'mızda Danıştay, bunu yaptık. Anayasa Mahkemesi binasını en güzel anlamda yaptık ve şu anda muhteşem bir Yargıtay binasını inşa ediyoruz ki evvelallah dünyada Yargıtay binamızın benzeri yok. Derdimiz ne? O merdiven altı adalet dağıtımı vardı ya bir zamanlar, artık bunlar yok. Şimdi bütün güzel imkanlarla yargıcımız, savcımız hepsi bu çalışmalarını yürütecekler. Bu yıl Yargıtay adli yılını yeni binasında inşallah açmış olacak."

İnşa ettikleri 274 adalet hizmet binasıyla hem yargı mensuplarına hem de vatandaşlara en iyi fiziki şartları sağlamanın gayreti içinde olduklarını ifade eden Erdoğan, "Adalet arayışının insanlığın bitmeyecek yolculuğu olduğu anlayışıyla, reform gündemimizden hiç ayrılmadık. Son olarak da, geçtiğimiz haftalarda İnsan Hakları Eylem Planımızı milletimizin takdirine sunduk. Ayrıca, milletimizi yeni ve sivil anayasayla buluşturmak için çalışmaya başladık." değerlendirmesinde bulundu.

Güvenlik

Millete söz verdikleri şekilde güvenliğin önceliklerinin daima en başında yer aldığını söyleyen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Askerlerimiz sınırlarımızda, emniyet teşkilatımız şehirlerimizde, jandarmamız kırsalda, sahil güvenliğimiz kıyılarımızda, istihbaratımız her yerde milletimizin huzuru için gece gündüz görev yapıyor. Bu arada PKK başta olmak üzere tüm terör örgütlerini hezimete uğratarak, ülkemiz sınırları içinde eylem yapamaz hale getirdik. Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Bestler Dereler'de hamdolsun askerimiz, jandarmamız, polisimiz, güvenlik güçlerimiz yaptıkları mücadeleyle, verdikleri o yiğit mücadeleyle bugüne kadar görmedikleri hesabı ödediler ödüyorlar ve ödeyecekler."

Milletin doğrudan günlük hayatına dokunan hizmetler veren mahalli idareleri, mevzuatından kaynaklarına kadar her alanda güçlendirdiklerini dile getiren Erdoğan, "Muhtarlarımızın vatandaşlarımıza daha etkin hizmet verebilmelerini sağlayacak mekanizmaları kurarken, muhtarlarımızın özlük haklarında en çok iyileştirmeyi biz yaptık. Ama Bay Kemal ne diyor? 'Onlara şimdi biz birer de özel kalem atayacağız', gayet anlamlı bir şey, hayırlı olsun. Eğer gelirsen o atamaları da yaparsın. Biz silahından kendilerine verilecek her türlü desteğe kadar muhtarlarımıza bu destekleri zaten verdik, veriyoruz." diye konuştu.

Ulaştırma

Ulaştırmada, son 19 yılda 932 milyar lira tutarında yatırım yaparak Türkiye'nin altyapısını baştan sona yenilediklerini ve geliştirdiklerini dile getiren Erdoğan, kara yollarında 6 bin 101 kilometreden devraldıkları bölünmüş yol mesafesini 28 bin 200 kilometreye, 1710 kilometreden devraldıkları otoyol uzunluğunu 3 bin 523 kilometreye yükselttiklerini belirtti.

Kara yolu tünel sayısını 83'ten 438'e, kara yolu tünel uzunluğunu 50 kilometreden 595 kilometreye, köprü ve viyadük uzunluğunu 311 kilometreden 701 kilometreye çıkardıklarını söyleyen Erdoğan, "Osman Gazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Nissibi Köprüsü, Avrasya Tüneli, Marmaray, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli, Erkenek, Cankurtaran, Sabuncubeli, Ovit Tünelleri gurur abidesi projelerimiz olarak gönlümüze yerleşmiştir." dedi.

İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu, Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu, Ankara-Niğde Otoyolunu da ağlarına kattıklarını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Çanakkale 1915 Köprüsünün de içinde yer aldığı Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu ile Ankara-İzmir Otoyolunun inşası sürüyor. Demiryollarında, toplam 1213 kilometre uzunluğunda hızlı tren ağı inşa ettik. Ülkemizin 11 bin 590 kilometre uzunluğundaki mevcut demiryolu ağını adeta sıfırdan inşa etmişçesine baştan sona yeniledik. İzmir'e İzban'ı, Ankara'ya Başkentray'ı, İstanbul'a Gebze-Halkalı Banliyosunu ve çeşitli şehirlerimizde pek çok metro hatlarını ülkemize kazandırdık."

Havayollarında önemli adımlar attıklarını ve 26'dan devraldıkları havalimanı sayısını 30 ilaveyle 56'ya çıkardıklarını dile getiren Erdoğan, "İstanbul Havalimanının yıllık 90 milyon yolcu kapasiteli ilk etabını devreye aldık. Yurt dışı uçuş noktamızı 60'dan 329'a, uçulan ülke sayısını 50'den 126'ya yükselttik. Salgın sebebiyle durgunluğa girmiş olsa da Türkiye geleceğin en büyük hava yolu ulaşım altyapısına sahip ülkesi olarak dünyada ilk sıralarda yer alacaktır." şeklinde konuştu.

Denizcilikte, tersane sayısının 37'den 83'e, yat bağlama kapasitesinin 8 bin 500'den 18 bin 545'e çıktığını anlatan Erdoğan, "Filyos Limanının, Rize İyidere Limanının, Haliç, Tekirdağ, Datça Yat limanlarının yapımları sürüyor. İletişimde, 2002 yılında 3 bin olan geniş bant abone sayısı 85 milyona ve 23 milyon civarında olan mobil telefon abone sayısı 84 milyona yükseldi. Bugün 54 milyona yaklaşan elektronik devlet kullanıcı sayısıyla, bu alanda dünyanın önde gelen ülkeleri arasına girdik." diye konuştu.

Çevre ve şehircilik

8 yıl önce 145 olan atık su arıtma tesisi sayısının 1170'i, yüzde 35 olan atık su arıtma hizmeti verilen belediye nüfusu oranının da yüzde 89'u bulduğunu belirten Erdoğan, "TOKİ kanalıyla ürettiğimiz konut sayısı, hedefimiz olan 1 milyon adete ulaştı. Toplam 35 millet bahçesini hizmete aldık, 22 millet bahçemizi açılışa hazır hale getirdik. Halen 9 millet bahçesi bitme aşamasındayken, 48 millet bahçesinin yapımı ve 33'ünün ihalesi sürüyor." dedi.

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan