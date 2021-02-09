Son dakika haberleri | Erdoğan: "2023 sonunda yakın dünya yörüngesinde ateşleyeceğimiz kendi milli ve özgün hibrit roketimizle Ay'a ulaşarak sert iniş gerçekleştireceğiz."
09.02.2021 20:27 | Son Güncelleme: 09.02.2021 20:30
Son dakika haberi... Erdoğan: "2023 sonunda yakın dünya yörüngesinde ateşleyeceğimiz kendi milli ve özgün hibrit roketimizle Ay'a ulaşarak sert iniş gerçekleştireceğiz.
Erdoğan: "2023 sonunda yakın dünya yörüngesinde ateşleyeceğimiz kendi milli ve özgün hibrit roketimizle Ay'a ulaşarak sert iniş gerçekleştireceğiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz