Son dakika haberleri! Erdek'te sorumsuz araç sürücüsü trafiği felç etti
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Son dakika haberleri! Erdek'te sorumsuz araç sürücüsü trafiği felç etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Erdek'te sorumsuz araç sürücüsü trafiği felç etti

Son dakika haberleri: Erdek'te araç parkının yasak olduğu Hükümet Caddesi'ne sorumsuz bir sürücü tarafından park edilen araç trafik akışını alt üst etti.

Erdek'te araç parkının yasak olduğu Hükümet Caddesi'ne sorumsuz bir sürücü tarafından park edilen araç trafik akışını alt üst etti.

Erdek-Tekirdağ ve adalar arasında yolcu ve araç ulaşımını sağlayan feribottan Erdek İskelesi'ne çıkış yapan çıkan bir TIR, Hükümet Caddesi üzerinden Bandırma yoluna çıkmak istedi. Hükümet Caddesi'nde uygulanmakta olan araç parkı yasağına rağmen cadde üzerine park eden bir araç yüzünden TIR 25-30 dakika beklemek zorunda kaldı. Bu arada caddede trafik akışı adeta durdu. Araç sürücüsünün aracının başına gelmesi ve çekmesiyle trafik akışı tekrar normale döndü.

Hükümet Caddesi'nin aynı zamanda Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne ulaşımı sağlayan tek bağlantı yolu olduğu, sorumsuz araç sürücülerinin söz konusu caddeye araçlarını park etmesinin trafiği kilitlediği ifade edildi. - BALIKESİR

Son dakika haberleri! Erdek'te sorumsuz araç sürücüsü trafiği felç etti
Son dakika haberleri! Erdek'te sorumsuz araç sürücüsü trafiği felç etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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