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Son dakika haberleri: Erdek girişinde kaza 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri: Erdek girişinde kaza 1 yaralı

Son dakika habere göre Balıkesir'in Erdek ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi yaralanırken, vatandaşlar kazanın meydana geldiği kavşakta düzenleme yapılmasını istedi.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi yaralanırken, vatandaşlar kazanın meydana geldiği kavşakta düzenleme yapılmasını istedi.

Erdek ilçesinin girişindeki İtfaiye Kavşağı'nda meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Erdek(ten Bandırma istikametine giden 34 GJ 1885 plakalı otomobil ile kavşaktan kontrolsüz çıkış yapan 34 HR 0460 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki aracın da hava yastıkları açılırken, araç içerisinde bulunan bir kişi yaralandı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralıyı Erdek Neyyriye Sıtkı Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri kazayla ilgili tutanak düzenlerken kazaya karışan araçlar çekici vasıtasıyla yoldan kaldırıldı.

Tehlikeli Kavşağa Önlem İsteniyor

Erdek girişinde bulunan ve bugüne kadar sayısız kazanın yaşandığı bu kavşağa sinyalizasyon sistemi kurulması gerektiğini vurgulayan vatandaşlar ölümlü bir kaza yaşanmadan yetkililerin çözüm getirmesini söylediler. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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