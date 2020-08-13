Son dakika haberleri... Erciyes'te 'meteor' yağmurunu 2 bin 650 metrede izlediler
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Son dakika haberleri... Erciyes'te 'meteor' yağmurunu 2 bin 650 metrede izlediler

Bir son dakika haberine göre KAYSERİ'de, gökyüzü tutkunları Perseid meteor yağmurunu 2 bin 650 metrede 'Erciyes'te görsel şölen var' etkinliğinde izledi.

13.08.2020 03:01 | Son Güncelleme: 13.08.2020 03:07

KAYSERİ'de, gökyüzü tutkunları Perseid meteor yağmurunu 2 bin 650 metrede 'Erciyes'te görsel şölen var' etkinliğinde izledi.

Kayseri Bilim Merkezi ile Erciyes A.Ş. tarafından Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapıda düzenlenen etkinlikte, gökyüzü tutkunları bir araya geldi. Işık kirliliğinden uzakta gökyüzünü gözlemleyen katılımcılar, teleferiklerle Erciyes'in 2 bin 650 metre yüksekliğine çıktı. Vatandaşlar yanlarında getirdikleri minderlere yatarak, Perseid meteor yağmurunu izledi. Kayseri Bilim Merkezi'ndeki yetkililer, alana kurdukları ekranda vatandaşlara samanyolu, gezegen ve yıldızlar hakkında bilgiler verdi. Etkinlik sonrası konuşan Erciyes A.Ş. Başkanı Murat Cahid Cıngı, Bugün güzel bir faaliyet için beraberiz. Astronomi çağlar boyunca insanların merak ettiği ve öğrenmek için bir saha haline geldi. Özellikle son yıllardaki teknolojik gelişmelerle Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin nezdinde açılan Bilim Merkezi ile hem halkımızın farklı bir gece yaşaması için hem de çocuklarımızın gökyüzüne olan ilgilerinin olacağı bir ortam yaratmak istedik. Bugün de en yoğun meteor yağmurunu yaşadığımız bir gecedeyiz. Türkiye'de de zannediyorum bu gökyüzü hadisesini en iyi gözlemleyebileceğimiz alan Erciyes Dağı. Şu anda da Erciyes Dağının 2 bin 650 metre rakımındayız. Burada gökyüzünü merak edenler için çok güzel ortam hazırladık. Burada insanlarımız gökyüzünü izleyerek, fotoğraflayabiliyorlar diye konuştu.

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Son dakika haberleri... Erciyes'te 'meteor' yağmurunu 2 bin 650 metrede izlediler

Kaynak: DHA

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