Son dakika haberleri: Erciş'te şüpheli valiz polisi alarma geçirdi
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Son dakika haberleri: Erciş'te şüpheli valiz polisi alarma geçirdi

İhlas Haber Ajansı / Murat Kalkan - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Erciş'te şüpheli valiz polisi alarma geçirdi Van'ın Erciş ilçesinde Akşam saatlerinde Vanyou Caddesi Eski Devlet Hastanesinin önüne bırakılan valiz, bomba olabileceği şüphesiyle ihbar edilince hareketli dakikalar yaşandı.

Erciş'te şüpheli valiz polisi alarma geçirdi

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde Akşam saatlerinde Vanyou Caddesi Eski Devlet Hastanesinin önüne bırakılan valiz, bomba olabileceği şüphesiyle ihbar edilince hareketli dakikalar yaşandı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak, alana güvenlik şeridiyle çevrildi

Van il emniyet müdürlüğüne bağlı bomba uzman polisler olay yerinde geldi

Bomba uzman ekipleri özel kıyafetini giydikten sonra fünye,ile uzaktan patlattı

Fünye ile patlatılan valizin içerinden kadın ve erkek kıyafetleri çıktı

Meraklı vatandaşlarda evlerinin balkonlarından ve pencerelerinden olayı izlediler. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberleri: Erciş'te şüpheli valiz polisi alarma geçirdi
Son dakika haberleri: Erciş'te şüpheli valiz polisi alarma geçirdi
Son dakika haberleri: Erciş'te şüpheli valiz polisi alarma geçirdi
Son dakika haberleri: Erciş'te şüpheli valiz polisi alarma geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Kalkan

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