Son dakika haberleri: Erciş'te Kovid-19 tedbirleri
Son dakika haberi... Erciş ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi yapıldı.
06.08.2020 16:57 | Son Güncelleme: 06.08.2020 18:03
Erciş ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi yapıldı.
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'nun katılımıyla ilçe merkezinde gerçekleştirilen denetimlerde maske, mesafe ve hijyen konusunda vatandaşlara uyarı yapıldı.
Caddeleri gezerek vatandaşlara salgından korunma kurallarının yer aldığı broşürleri dağıtan Mehmetbeyoğlu, esnafı alışveriş esnasında dikkat etmeleri gereken kurallar konusunda da uyardı.
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Kaynak: AA