Son dakika haberleri! Erciş'te Gençlik Kitap Kahve'yi 1 yılda 35 bin genç ziyaret etti
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Son dakika haberleri! Erciş'te Gençlik Kitap Kahve'yi 1 yılda 35 bin genç ziyaret etti

Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Erciş'te Gençlik Kitap Kahve'yi 1 yılda 35 bin genç ziyaret etti

Son dakika gündem haberine göre Van'ın Erciş ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kaymakamlık ile Evrensel Hafızlar Derneği'nin desteğiyle oluşturulan "Gençlik Kitap Kahve" bir yılda 35 bin kişiyi ağırladı.

Van'ın Erciş ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kaymakamlık ile Evrensel Hafızlar Derneği'nin desteğiyle oluşturulan "Gençlik Kitap Kahve" bir yılda 35 bin kişiyi ağırladı.

Kitap okumayı özendirmek amacıyla kent merkezindeki 15 Temmuz Demokrasi Parkında oluşturulan Gençlik Kitap Kahve, kitap okumak isteyenlerin uğrak noktası oldu.

Kahve Koordinatörü Cafer Şahan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gençlik Kitap Kahve'nin Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleri ile 5 yıldır yediden yetmişe herkese hizmet verdiğini söyledi.

Bir yılda 35 bin gencin ziyaret ettiğini belirten Şaha, kitap okumak isteyen, ders çalışan ve sınavlara hazırlananlara çay ve değişik ikramlarda bulunduklarını ifade etti.

Kitap Kahve'ye gelerek güzel bir ortamda sınavlara hazırlandıklarını belirten Ferhat Çağ, bu hizmetin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca

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