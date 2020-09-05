Son dakika haberleri | Erciş Kaymakamı Mehmetbeyoğlu, Kovid-19 denetimine katıldı Son dakika gelişmesine göre Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ilçedeki esnafı denetlemesi Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, İçişleri Bakanlığı'nın tüm Türkiye de başlatmış olduğu koronavirüs denetimleri kapsamında, Erciş'te denetimlerine devam ediyor.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ilçedeki esnafı denetlemesi

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, İçişleri Bakanlığı'nın tüm Türkiye de başlatmış olduğu koronavirüs denetimleri kapsamında, Erciş'te denetimlerine devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı'nın, koranavirüs salgınıyla mücadele amacıyla alınan tedbirler ile belirlenen kurallar noktasında, gerek işletme sahiplerinin ve hizmet sağlayıcıların gerekse vatandaşların bilinçlendirilmelerini, tedbir ve kurallara en üst seviyede uymalarını sağlamak amacıyla, Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu tarafından denetimler gerçekleştirildi. Vatandaşların kalabalıklar halinde bir araya gelebildikleri yerlerde temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını denetleyen Mehmetbeyoğlu, işyeri sahiplerine ve vatandaşlara gerekli uyarıları yaparak koronavirüs ile mücadelenin anlatıldığı "14 Kural" broşürü dağıttı.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'nun koronavirüs tedbirleri kapsamında yaptığı denetimlere, Erciş İlçe Jandarma Komutanı Jand. Yarbay Mehmet Demir, Emniyet Müdürü Tolga Özgür Gök, İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Bayram Mercimek ile Kaymakam Adayı Yunus Emre Bozkurtoğlu katıldı.

Kaynak: AA