Son dakika haberleri: Erbaa OSB'de 10 fabrikaya yer tahsisi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri: Erbaa OSB'de 10 fabrikaya yer tahsisi

23.10.2020 18:03 | Son Güncelleme: 23.10.2020 18:07
Son dakika haberleri: Erbaa OSB'de 10 fabrikaya yer tahsisi

Gelen son dakika haberlerine göre Tokat'ın Erbaa ilçesinde OSB'ne yatırım yapacak olan 10 firmaya törenle yer tahsisi yapıldı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde OSB'ne yatırım yapacak olan 10 firmaya törenle yer tahsisi yapıldı.

Erbaa Organize Sanayi Bölgesinde kurulması planlanan yatırımlar için Erbaa Ticaret ve Sanayi Odasında imza töreni düzenlendi. Törende konuşma yapan Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, yeni yatırımların ilçeye istihdam sağlayacağını kaydetti. İlçedeki bu yatırımın kendilerini heyecanlandırdığını belirten Başkan Karagöl, belediye olarak ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını ifade ederek, "İlçemizde 33 tane tuğla fabrikasının olduğu dönemlerde iş yapan, Erbaa'ya yatırım yapan büyüklerimize çok teşekkür ediyorum. Bugün OSB'nin bu kadar dolu, bu kadar canlı olmasının, Erbaa'da sanayi kültürünün oturmasında onların büyük emekleri var. Bugün burada 10 tane imza atılacak. Bu da demek oluyor ki Erbaa'da yine istihdam sağlanacak" diye konuştu.

Törende yapılan konuşmaların ardından yatırımcılar plaket ve çeşitli hediyeler takdim edildi. - TOKAT

Son dakika haberleri: Erbaa OSB'de 10 fabrikaya yer tahsisi
Son dakika haberleri: Erbaa OSB'de 10 fabrikaya yer tahsisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sinem Kobal Serdar Ortaç Yavuz Bingöl Didem Soydan
Spor Babel Ozan Tufan Rıza Çalımbay Garry Rodrigues Robert Prosinecki
Daha Fazla Uefa Bursa Bakan Avrupa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Erbaa OSB'de 10 fabrikaya yer tahsisi - Tokat
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.10.2020 18:07:42. #1.14#
title