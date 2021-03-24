Son dakika haberleri... Erbaa Belediye Başkanı Karagöl'ün Kovid-19 testi pozitif çıktı

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Karagöl, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Saygıdeğer hemşehrilerim, yaptırmış olduğum Kovid-19) test sonucum pozitif çıkmıştır. Sağlık durumum iyi. Tedavim evde devam edecek. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. En kısa sürede hizmetlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu