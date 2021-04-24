Son dakika haberleri: EPDK'nin petrol piyasasında kanun ihlaline karşılık lisans yasağı kararı yayımlandı
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Son dakika haberleri: EPDK'nin petrol piyasasında kanun ihlaline karşılık lisans yasağı kararı yayımlandı

Son dakika haberleri: EPDK'nin petrol piyasasında kanun ihlaline karşılık lisans yasağı kararı yayımlandı
Anadolu Ajansı / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberi: Petrol piyasasında mevzuata aykırı olarak ÖTV'siz satışlardan veya yalan beyanda bulunulduğunun tespit edilmesinden dolayı lisansı iptal edilenlere petrol piyasasında faaliyete ilişkin lisans verilmeyecek.

Petrol piyasasında mevzuata aykırı olarak ÖTV'siz satışlardan veya yalan beyanda bulunulduğunun tespit edilmesinden dolayı lisansı iptal edilenlere petrol piyasasında faaliyete ilişkin lisans verilmeyecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) Petrol Piyasası Lisans Yönetmenliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, mevzuata aykırı olarak ÖTV'siz satışlardan veya kanuna karşı hile veya yalan beyanda bulunulduğunun tespit edilmesinden dolayı, lisansı iptal edilen tüzel kişiye, lisans iptaline konu fiilin işlendiği tarihte bu tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı yüzde ondan fazla paya sahip ortaklara, yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile temsil ve ilzama yetkili olanlara ve bu kişilerin doğrudan veya dolaylı ortak, yönetim kurulu başkan veya üyesi olduğu ya da temsil ve ilzama yetkili olduğu tüzel kişilere petrol piyasasında faaliyete ilişkin lisans verilmeyecek.

Ayrıca, yıllık baz yağ üretim kapasitesi 5 bin tonun üzerinde olan madeni yağ lisansı sahipleri hariç olmak üzere, atık madeni yağdan üretilen baz yağın aynı tesiste madeni yağ üretiminde ham madde olarak kullanılması zorunlu hale getirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

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