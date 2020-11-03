Son dakika haberleri! Enkazdan 26 saat sonra çıkarılan Helim Sarı öldü
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Son dakika haberleri! Enkazdan 26 saat sonra çıkarılan Helim Sarı öldü

03.11.2020 20:04 | Son Güncelleme: 03.11.2020 20:08
Son dakika haberleri! Enkazdan 26 saat sonra çıkarılan Helim Sarı öldü

Son dakika haberleri: İZMİR'deki depremden 26 saat sonra enkaz altından çıkarılan Helim Sarı yaşamını yitirdi.

İZMİR'deki depremden 26 saat sonra enkaz altından çıkarılan Helim Sarı yaşamını yitirdi.

Gecen cuma günü merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.6 büyüklüğündeki deprem Ege ve Marmara bölgesinin tamamını salladı. İzmir'de yıkıma neden olan depremde enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları ilk andan itibaren aralıksız sürdürülüyor. İlk 3 katı yıkılan 11 katlı Yılmaz Erbek Apartmanı'ndan Helim Sarı, depremden 26 saat sonra sağ çıkarıldı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Sarı, yaşamını yitirdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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