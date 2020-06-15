Son dakika haberleri! Engelliler Sarayı'nda yeni normal dönemde eğitime başlandı
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Son dakika haberleri! Engelliler Sarayı'nda yeni normal dönemde eğitime başlandı

Son dakika haberine göre KORONAVİRÜS salgını nedeniyle 3 aydır kapalı olan Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı, eğitime yeniden başladı.

Son dakika haberleri! Engelliler Sarayı'nda yeni normal dönemde eğitime başlandı
15.06.2020 14:49 | Son Güncelleme: 15.06.2020 14:53

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle 3 aydır kapalı olan Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı, eğitime yeniden başladı. Halk eğitim merkezlerindeki engelliler ve milli sporcular eğitim ve antrenmanlarına kaldıkları yerden devam edecekler. Tekerlekli Sandalye Atletizm Milli Takım Antrenörü Ömer Cantay, "İnşallah ilerleyen süreçte ülkemizin bayrağını yine göndere çekeceğiz. Dünya ikinciliği, üçüncülüğü ve Avrupa şampiyonluğumuz var. Tokyo Paralimpik Oyunları'nda da altın madalya istiyoruz" dedi.

Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 16 Mart tarihinde kısıtlamalar sebebiyle eğitime ara veren Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı, kontrollü eğitim - öğretim dönemi için 15 Haziran'da yeniden açıldı. 3 ay boyunca kapalı kalan Engelliler Sarayı'nın açılmasıyla birlikte uzun süredir evde kalan engelliler, sınıflarına koştu. Salonlarda eğitimlerin yüzde 50 kapasite ile verileceği bildirildi.

"ALTIN MADALYA İSTİYORUZ"

Pandemi sebebiyle 3 ay antrenmanlara ara verdiklerini dile getiren Tekerlekli Sandalye Atletizm Milli Takım Antrenörü Ömer Cantay, "Önümüzde önemli şampiyonalar vardı. Ancak umutsuzluğa düşmeden evde sporcularımız koşu bantlarında çalışmalarına devam ettiler. Engelliler Sarayı'nda  yeni antrenmanlarımıza başladık. İnşallah ilerleyen süreçte ülkemizin bayrağını yine göndere çekeceğiz. Dünya ikinciliği, üçüncülüğü ve Avrupa şampiyonluğumuz var. Tokyo Paralimpik Oyunları'nda da altın madalya istiyoruz" diye konuştu.

"ARAMIZDA MESAFE OLSA DA BİRLİKTE OLMAK GÜZEL"

Paralimpik Milli Sporcu Zübeyde Süpürgeci ise Bağcılar Belediyesi'nin kendilerine verdiği bisikletlerle ve kondisyon aletleri ile evde çalışmalarını 3 ay boyunca sürdürdüklerini ifade etti. Süpürgeci, "Arkadaşlarımızla birlikte antrenman yapmayı özledim. Evde olduğumuz süre içerisinde hep eski fotoğraflara ve anılara baktım. Ancak burada artık yan yanayız ve aramızda mesafe olsa da birlikte olmak güzel. Antrenmanlarımıza da hem dışarda hem de içerde başladık. Engelliler Sarayı'nda da aletlerin çalışma şekli bizlere uygun. Bağcılar Belediyesi spor yapmamız için bize büyük destek veriyor" dedi.

ENGELLİLER SARAYI HİZMET VERMEYE BAŞLADI

Bağcılar Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Cengiz Paçcı, "Hem bizim hem de engelli kardeşlerimiz açısından bugün 3 aylık sürecin ardından hasret sona erdi. Onlara bu süreçte hem psikolojik olarak hem de online olarak evlerden de olsa desteğimizi sürdürdük. Bugün halk eğitim merkezleri de açıldı. Süreç ile alakalı da tedbirlerimizi aldık. Evlerinden aldığımız engelli kardeşlerimizin araca binmeden ateşleri ölçülüyor. Eğer ateşi 38 derecenin üzerindeyse servise almadan onları direkt sağlık kuruluşlarına yönlendiriyoruz. Sağlık problemleri olmayan arkadaşlarımızı da yine sosyal ve fiziki mesafe kurallarına uygun olarak Engelliler Sarayı'na getiriyoruz. Yüzde 50 kapasiteyle bugün Engelliler Sarayı hizmet vermeye başlamıştır" açıklamasını yaptı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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