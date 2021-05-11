Son dakika haberleri | Engelliler Haftası'nda kahreden ölüm
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Son dakika haberleri | Engelliler Haftası'nda kahreden ölüm

Son dakika haberleri | Engelliler Haftası'nda kahreden ölüm
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Muğla'nın Menteşe İlçesinde 1 yaşında 'Leigh sendromu'na yakalanan Ergün Oğuz ile Ayten Oğuz'un kızı 7 yaşındaki Doğa Oğuz Engelliler Haftası'nda hayatını kaybetti.

Muğla'nın Menteşe İlçesinde 1 yaşında 'Leigh sendromu'na yakalanan Ergün Oğuz ile Ayten Oğuz'un kızı 7 yaşındaki Doğa Oğuz Engelliler Haftası'nda hayatını kaybetti. 16 Nisan'da Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan minik Doğa zatürre sonucu 4 yıldır sürdürdüğü yaşam savaşını kaybetti.

Doğa'nın vefatını sosyal medya hesabından duyuran Türkiye Beyazay Derneği Muğla Şube Başkanı Pınar Boyacı, "Beyazayımızın küçük meleği cennete uçtu. Doğa Oğuz 4 yıldır sürdürdüğü yaşam savaşını kaybetti. Tüm ailesi ve akrabalarına baş sağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Leigh Sendromu nedir?

Leigh sendromu, genellikle yaşamın ilk yılında belirgin hale gelen ciddi bir nörolojik hastalıktır. Bu durum, ilerici zihinsel ve hareket kabiliyet kaybı ile karakterizedir ve genellikle solunum yetmezliği nedeniyle, iki ila üç yıl içerisinde ölümle sonuçlanır. Bebeklik döneminde görülen ilk leigh sendromu belirtileri genellikle kusma, ishal ve yutma güçlüğüdür. Bu problemler genellikle beklenen oranda büyümek ve kilo alamamasıyla sonuçlanır. Leigh sendromunda ciddi kas ve hareket sorunları sık görülür. Etkilenen bireyler zayıf kas tonusu (hipotoni), istemsiz kas kasılmaları (distoni) ve hareket ve denge ile ilgili problemler (ataksi) geliştirebilir. Şiddetli solunum problemleri yaygındır ve bu problemler akut solunum yetmezliğine neden olana kadar kötüleşebilir. - MUĞLA

Son dakika haberleri | Engelliler Haftası'nda kahreden ölüm

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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