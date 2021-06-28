Son dakika haberleri | Engelli vatandaşlar, mahalle mahalle gezip çocuklara kırtasiye malzemesi dağıtıyor

Son dakika gündem haberine göre VAN'da, Erciş Engelliler Derneği Başkanı Hadi Kaya, dernek üyesi engelli vatandaşlarla birlikte kırsal mahallelerdeki çocukları evlerinde ziyaret edip, kırtasiye malzemesi dağıttı.

VAN'da, Erciş Engelliler Derneği Başkanı Hadi Kaya, dernek üyesi engelli vatandaşlarla birlikte kırsal mahallelerdeki çocukları evlerinde ziyaret edip, kırtasiye malzemesi dağıttı. Kaya, çocuklara karne hediyesi verdiklerini ve onların heyecanına ortak oldukları için mutlu olduklarını söyledi.

Erciş Engelliler Derneği Başkanı Hadi Kaya, derneğe üye engelli vatandaşlarla birlikte ilçeye bağlı kırsal mahalleleri ziyaret edip, çocuklarla bir araya geliyor. Kaya ve dernek üyeleri, beraberlerinde götürdükleri kitap ve kırtasiye malzemelerini çocuklara dağıtarak heyecanlarına ortak oldu. Dernek üyesi engelli arkadaşlarıyla mahalle mahalle gezip, çocukları evlerinde ziyaret ettiklerini belirten Kaya, "Tedarik ettiğimiz kitap, kalem, silgi, suluk ve çeşitli kırtasiye malzemelerini çocuklarımıza hediye ediyoruz. Amacımız, karne alan çocuklarımızın heyecanına ortak olmak ve onları sevindirmek. Biz eğitim gönüllüsü engelli 5 arkadaşlarımla birlikte Erciş'te bulunan 3 bin700 engelli arkadaşımızı temsilen bu hediyeleri dağıtıyoruz. Pandemiden dolayı çocuklarımız çok sıkıldılar" dedi.Kırtasiye malzemesi alan Emel Tuz ise, "Engelli amcalarımız ellerinde kitap ve kırtasiye malzemeleri ile evimize geldiler. Onları karşımızda görünce çok mutlu olduk. Bu hediyeler bize karne hediyesi gibi oldu. Engelli amcalarıma teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış Kul