Son dakika haberleri | Engelli vatandaşın imdadına polis yetişti
Son dakika haberi... Hatay'ın Samandağ ilçesinde aracıyla kumsala batan engelli vatandaşın imdadına polis yetişti.
25.08.2020 23:14 | Son Güncelleme: 25.08.2020 23:19
Hatay'ın Samandağ ilçesinde aracıyla kumsala batan engelli vatandaşın imdadına polis yetişti.
Samandağ'da ailesiyle denize giden engelli vatandaşın aracı, bir anda kumsala gömüldü. Vatandaş ve ailesi, tüm çabalarına rağmen aracı çıkaramayınca, yardımlarına polis koştu. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çekiciyle aracı kumsaldan çıkardı.
Engelli vatandaş ve ailesi, polis ekiplerine yardımlarından dolayı minnettar kaldıklarını belirterek, teşekkür etti. - HATAY
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Kaynak: İHA