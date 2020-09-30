Son dakika haberleri... Enerjisa Enerji CFO'su Moser "Küresel Fikir Lideri" seçildi

Gelen son dakika haberine göre Enerjisa Enerji Mali İşler Direktörü (CFO) Michael Moser, ABD'li televizyon kanalı CBS News tarafından "Sürdürülebilirlik ve Geleceğin Altyapısına Yatırım" kategorisinde "Küresel Fikir Lideri" seçildi.

Enerjisa Enerji Mali İşler Direktörü (CFO) Michael Moser, ABD'li televizyon kanalı CBS News tarafından "Sürdürülebilirlik ve Geleceğin Altyapısına Yatırım" kategorisinde "Küresel Fikir Lideri" seçildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Enerjisa Enerji sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalara öncülük etmeyi sürdürüyor.

Şirketin kredi yapısını çeşitlendirmek, etkin nakit yönetimi başlatmak, kur risklerini azaltmak ve yeni bir risk yönetimi sistemi kurmak suretiyle risk azaltımına yardımcı olan Moser, bu vizyonuyla CBS News tarafından ödüle layık görüldü.

Moser, konuya ilişkin açıklamasında, "Bu ödülü Türkiye'nin dünya çapında tanıtımına destek olacak bir fırsat olarak görüyor ve uluslararası ölçekte Türkiye'nin yatırım yapmak için ne kadar iyi bir ülke olduğunu, sürdürülebilirlik konusunun ne kadar gelişmiş olduğunu gösterdiğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandıç

Öte yandan, Moser'in enerji dünyasına ve Enerjisa Enerji'nin sürdürülebilirlik bakış açısına ilişkin verdiği röportaj, 27 Ekim'de CBS News tarafından yayınlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya