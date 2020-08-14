Son dakika haberleri | 'Enerjimiz eşit' diyen Osmangazi EDAŞ WEPs'i imzaladı
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Son dakika haberleri | 'Enerjimiz eşit' diyen Osmangazi EDAŞ WEPs'i imzaladı

Son dakika haberlerine göre Osmangazi EDAŞ, kadınların ekonomik yaşamın içinde artarak yer alabilmelerini sağlamak amacıyla çalışmalar gerçekleştiren, en önemli küresel özel sektör girişimlerinden Kadının Güçlenmesi Prensipleri'nin (Women's Empowerment Principles-WEPs) imzacıları arasında yer aldı.

Son dakika haberleri | 'Enerjimiz eşit' diyen Osmangazi EDAŞ WEPs'i imzaladı
14.08.2020 18:29 | Son Güncelleme: 14.08.2020 18:33

Osmangazi EDAŞ, kadınların ekonomik yaşamın içinde artarak yer alabilmelerini sağlamak amacıyla çalışmalar gerçekleştiren, en önemli küresel özel sektör girişimlerinden Kadının Güçlenmesi Prensipleri'nin (Women's Empowerment Principles-WEPs) imzacıları arasında yer aldı.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinin elektrik dağıtım hizmetini sağlayan Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (OEDAŞ), sürdürülebilirlik odaklı değişim ve dönüşüm hareketinin en önemli halkalarından biri olan "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" program kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Osmangazi EDAŞ, UN Women ve UN Global Compact ortak inisiyatifi olan, toplumsal cinsiyet eşitliğinin ve kadınların işyerinde ve toplumda güçlendirilmesinin nasıl teşvik edileceği konusunda rehberlik sunan bir dizi prensipten oluşan WEPs'e imza attı.

Osmangazi EDAŞ, enerji sektöründe çalışan kadınları güçlendirecek politikaları oluşturmak ve iş uygulamaları geliştirmek üzere WEPs'i kılavuz alarak ilerleyecek. Osmangazi EDAŞ'ın imzaladığı 7 prensip ise şöyle sıralandı;

"Toplumsal cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik sağlanması. Tüm kadın ve erkeklere iş yaşamında adil davranılması, insan haklarına ve ayrım yapmama ilkesine saygı gösterilmesi; bu ilkelerin desteklenmesi. Tüm kadın ve erkek çalışanların sağlık, güvenlik ve refahının sağlanması. Kadınların eğitim, kurs ve profesyonel gelişim olanaklarının desteklenmesi. Kadınların güçlenmesi için girişimci gelişimi, tedarik zinciri ve pazarlama yöntemlerinin uygulanması. Toplumsal girişimler ve savunuculuk çalışmalarıyla eşitliğin teşvik edilmesi. Toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin elde edilen başarıların değerlendirilmesi ve halka açık raporlanması" - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

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