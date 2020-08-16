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Son dakika haberleri | Enerjide kamulaştırma kararı

Bir son dakika haberine göre Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce İstanbul ve Tekirdağ'daki iki sahanın kamulaştırılmasına karar verildi.

Son dakika haberleri | Enerjide kamulaştırma kararı
16.08.2020 07:21 | Son Güncelleme: 16.08.2020 08:07

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce İstanbul ve Tekirdağ'daki iki sahanın kamulaştırılmasına karar verildi.

Genel Müdürlüğün konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünün başvurusunu değerlendiren Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, kamu yararı bulunması nedeniyle İstanbul'un Silivri ilçesindeki 2 bin 575 metrekarelik saha ile Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki 1519 metrekarelik sahanın kamulaştırılmasına karar verdi.

Öte yandan, DMLP Ham Petrol ve Doğal Gaz Arama ve Üretim AŞ'nin Diyarbakır'da bulunan petrol işletme ruhsatının 5 yıl daha uzatılması kararı alındı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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