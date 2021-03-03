Son dakika haberleri... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı YEKA GES-3'e ilişkin kuralları açıkladı
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Son dakika haberleri... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı YEKA GES-3'e ilişkin kuralları açıkladı

03.03.2021 13:11 | Son Güncelleme: 03.03.2021 13:11
Son dakika haberleri... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı YEKA GES-3'e ilişkin kuralları açıkladı

Son dakika haberlerine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 8-12 Mart tarihlerinde başvuruların alınacağı YEKA GES-3 (güneş enerjisine dayalı yenilenebilir enerji kaynak alanları) yarışması için her firmadan tek yetkili kabul edileceğini bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 8-12 Mart tarihlerinde başvuruların alınacağı YEKA GES-3 (güneş enerjisine dayalı yenilenebilir enerji kaynak alanları) yarışması için her firmadan tek yetkili kabul edileceğini bildirdi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, YEKA GES-3 başvuruları sırasında Bakanlık kampüsünde ve evrak kabul salonunda maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilecek.

HES kodu kampüse giriş esnasında hazır bulundurulacak. Başvurular, salonda bulunan görevlilerin yönlendirmesiyle, koşullara uygun ve yarışma takvime göre kabul edilecek. Bunun haricinde gelen başvurular geçersiz sayılacak.

YEKA GES-3 başvuruları için her firmadan tek yetkiliye müsaade edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

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