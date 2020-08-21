Son dakika haberleri... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Boru hattını ihale usulüyle yapabiliriz. İşletme,... Gelen son dakika haberine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Boru hattını ihale usulüyle yapabiliriz. İşletme, Türkiye Petrolleri tarafından yürütülecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Boru hattını ihale usulüyle yapabiliriz. İşletme, Türkiye Petrolleri tarafından yürütülecek. Kaynaktan evdeki ocağa kadar yerli ve milli imkanlarla bu süreci yönetecek güce sahibiz." - ANKARA Kaynak: İHA