Son dakika haberleri... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Filoya kazandırılan 4. gemi) 2022 yılının bahar aylarında bu gemimiz de ekibe dahil olacak ve... - Haberler Ekonomi
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Son dakika haberleri... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Filoya kazandırılan 4. gemi) 2022 yılının bahar aylarında bu gemimiz de ekibe dahil olacak ve...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberleri... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:

Gelen son dakika haberlerine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Filoya kazandırılan 4. gemi) 2022 yılının bahar aylarında bu gemimiz de ekibe dahil olacak ve Haziran-Temmuz gibi sondaj faaliyetlerine başlayacak İnşallah."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez : "(Filoya kazandırılan 4. gemi) 2022 yılının bahar aylarında bu gemimiz de ekibe dahil olacak ve Haziran-Temmuz gibi sondaj faaliyetlerine başlayacak İnşallah." - ANKARA

Dönmez: '2022'nin bahar aylarında dördüncü sondaj gemimiz de ekibe dahil olacak ve haziran, temmuz gibi sondaj faaliyetlerine başlayacak'

Dönmez: "2022'nin bahar aylarında dördüncü sondaj gemimiz de ekibe dahil olacak ve haziran, temmuz gibi sondaj faaliyetlerine başlayacak"

 Enerji satışında TRT payının kalkmasına ilişkin teklif, Komisyon'da kabul edildi

Enerji satışında TRT payının kalkmasına ilişkin teklif, Komisyon'da kabul edildi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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