Son dakika haberleri... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Filoya kazandırılan 4. gemi) 2022 yılının bahar aylarında bu gemimiz de ekibe dahil olacak ve...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez : "(Filoya kazandırılan 4. gemi) 2022 yılının bahar aylarında bu gemimiz de ekibe dahil olacak ve Haziran-Temmuz gibi sondaj faaliyetlerine başlayacak İnşallah." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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