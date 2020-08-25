Son dakika haberleri! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Giresun'daki sel) Yaklaşık 20 bin abonenin...
Son dakika haberine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Giresun'daki sel) Yaklaşık 20 bin abonenin elektriği kesilmişti, an itibarıyla şu anda elektriği kesik abone sayımız yaklaşık 2 bin 600 civarında.
25.08.2020 15:05 | Son Güncelleme: 25.08.2020 15:08
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Giresun'daki sel) Yaklaşık 20 bin abonenin elektriği kesilmişti, an itibarıyla şu anda elektriği kesik abone sayımız yaklaşık 2 bin 600 civarında."
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Kaynak: AA