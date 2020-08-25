Son dakika haberleri! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Giresun'daki sel) Yaklaşık 20 bin abonenin... Son dakika haberine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Giresun'daki sel) Yaklaşık 20 bin abonenin elektriği kesilmişti, an itibarıyla şu anda elektriği kesik abone sayımız yaklaşık 2 bin 600 civarında.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Giresun'daki sel) Yaklaşık 20 bin abonenin elektriği kesilmişti, an itibarıyla şu anda elektriği kesik abone sayımız yaklaşık 2 bin 600 civarında." Kaynak: AA