Son dakika haberleri! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Aliyev'le görüştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Aliyev'le görüştü

Son dakika haberleri! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Aliyev'le görüştü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Gelen son dakika haberine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de dün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de dün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

Bakan Dönmez, görüşmede iki ülke arasında enerji alanındaki iş birliğinin devam etmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Bakan Dönmez'in bugün Bakü'de düzenlenecek 1. Azerbaycan -Türkiye Enerji Forumu'na katılması bekleniyor.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title