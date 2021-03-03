Son dakika haberleri... Endonezya ve Türkiye startup ekosistemleri çevrim içi etkinlikte ele alındı

Son dakika haber: Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Türk ve Endonezya girişim ekosisteminin birbirinden öğreneceği çok şey olduğunu belirterek, "Türk ve Endonezyalı startupların yakın iş birliğiyle iki ülkenin kalkınması için veri ve teknolojinin kullanılacağından hiç şüphem yok." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Türk ve Endonezya girişim ekosisteminin birbirinden öğreneceği çok şey olduğunu belirterek, "Türk ve Endonezyalı startupların yakın iş birliğiyle iki ülkenin kalkınması için veri ve teknolojinin kullanılacağından hiç şüphem yok." dedi.

Endonezya Büyükelçiliğince Endonezya ve Türkiye startup ekosistemlerini bir araya getirmek üzere düzenlenen etkinlik çevrim içi gerçekleştirildi.

Kacır, etkinliğin açılışındaki konuşmasında, Müslüman dünyasının iki dinamik ekonomisi olan Türkiye ve Endonezya'nın, coğrafi olarak uzak olmalarına karşın halklar açısından çok yakın olduklarını, taraflar arasında ticari ilişkilerin ve teknolojik iş birliğinin daha güçlü olması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin 87 teknopark, 1600'e yakın Ar-Ge ve tasarım merkezi ve 180 bini aşkın Ar-Ge personeliyle güçlü bir inovasyon ekosistemine sahip olduğunu dile getiren Kacır, "Genç ve dinamik nüfusumuz hedeflerimize ulaşmamızda bizi daha da güçlendiriyor." diye konuştu.

"Türkiye şu anda İHA teknolojisinde en iyi performans gösteren 6 ülkeden biri"

Teknoloji geliştirmede paradigma değişikliğini yakalamanın önemine işaret eden Kacır, bunu savunma sanayisinde başardıklarını, bu alanda uzun vadeli yatırımlarla yerli kaynak oranını yüzde 20'den yüzde 70'e çıkardıklarını anlattı.

Kacır, Türkiye'nin insansız hava araçları (İHA) konusunda yenilikçi teknolojilere odaklanarak çok düşük maliyetle, çok kısa sürede muazzam bir başarı elde ettiğini belirterek, "Türkiye, şu anda İHA teknolojisinde en iyi performans gösteren altı ülkeden biri." ifadesini kullandı.

"Uzay hedefleri için çok uluslu firmalarla iş birliği yapacağız"

Türkiye'nin Otomobili projesini kamu ve özel sektör iş birliğiyle geliştirdiklerini anımsatan Kacır, "Türkiye'nin elektrikli aracının 2023 yılına kadar hazır olması ve hepimizin gurur duyduğu bir marka olarak ekonomimize büyük katkı sağlaması için aralıksız çalışıyoruz. Proje, etrafında birçok teknolojik girişimin geliştiği mobilite ekosisteminin bir parçası olacak." dedi.

Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Milli Uzay Programı kapsamında en önemli hedefin 2023'e kadar Ay'a ulaşmak olduğunu söyledi.

"Bu hedefe ulaşmak için çok uluslu firmalarla iş birliği yapacağız." diyen Kacır, yeni uzay görevlerini gerçekleştirmek için ikili ve çok taraflı ortaklıklar kurmayı ve bir uzay limanı inşa etmeyi amaçladıklarını anlattı.

"Yoğun bakım ventilatörünün seri üretimini kurmayı başardık"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde tıbbi cihaz teknolojisi alanında yaşanan gelişmelere de değinen Kacır, "Bakanlığımızın girişimleri ve Türk mühendislerinin sıkı çalışması sayesinde sadece 14 günde yerli yoğun bakım ventilatörünün seri üretimini kurmayı başardık." diye konuştu.

Bugüne kadar 26 binden fazla ulusal yoğun bakım ventilatörü ürettiklerini bildiren Kacır, bunlardan 5 binini ihraç ettiklerini veya bağışladıklarını dile getirdi.

"Endonezya gibi kardeş ülkelere özel stantlar tahsis edeceğiz"

Dünyanın en büyük havacılık ve uzay festivali TEKNOFEST'in Endonezya dahil dünyanın her yerinden gençlerin yeteneklerini ve becerilerini ortaya çıkarmalarına olanak tanıdığını belirten Kacır, şunları kaydetti:

"TEKNOFEST, bu yıl 4. kez 21-26 Eylül tarihlerinde düzenlenecek. Daha fazla uluslararası katılımın olmasını bekliyoruz ve bunun için çalışıyoruz. Bu yıl festivalde Endonezya gibi kardeş ve müttefik ülkelere özel stantlar tahsis edeceğiz. Bu vesileyle Türkiye'deki gençler Endonezya'nın teknolojik yeteneklerini daha iyi anlama ve ülkelerini tanıma şansına sahip olacak."

Kacır, TEKNOFEST'e Endonezya Dışişleri Bakan Yardımcısı Siregar'ı da davet ederek, "Gelin her iki ülkenin gençlerinin başarılarına hep birlikte şahit olalım." dedi.

Zenginliğin, teknolojinin ve verinin birkaç ülkenin elinde yoğunlaşmasını insanlığın geleceği için bir tehdit olarak gördüklerini vurgulayan Kacır, "Bunu değiştirmemiz gerekiyor. Türk ve Endonezyalı startupların yakın iş birliğiyle iki ülkenin kalkınması için veri ve teknolojinin kullanılacağından hiç şüphem yok." ifadesini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından iki ülke girişimcileri kendi girişim ekosistemlerini tanıttı.

Türkiye'den yerli solunum cihazını geliştiren Biosys ve Insider, Endonezya'dan Julo ve Halodoc firmaları başarı hikayelerini anlattı.

Etkinliğe Endonezya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mahendra Siregar ve Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammed de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya