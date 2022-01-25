Son dakika haberleri... Endonezya'nın Batı Papua eyaletindeki çatışmalarda 18 kişi öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Endonezya'nın Batı Papua eyaletindeki çatışmalarda 18 kişi öldü

Son dakika haberleri... Endonezya'nın Batı Papua eyaletindeki çatışmalarda 18 kişi öldü
AA / Emre Aytekin - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya'nın doğusundaki Batı Papua eyaletinin Sorong kentinde gruplar arasında çıkan çatışmada en az 18 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya'nın doğusundaki Batı Papua eyaletinin Sorong kentinde gruplar arasında çıkan çatışmada en az 18 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Soron Emniyet Müdürü Ary Nyoto Setiawan, yaptığı açıklamada, dün gece saat 23.00'te başlayan çatışmanın, 22 Ocak'ta başlayan gerginliğin devamı olduğunu belirtti.

Setiawan, çatışmada en az 18 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

Endonezya'nın Papua Yeni Gine'ye komşu bölgesinde yerli halkın kendi kaderini tayin hakkını savunan bazı ayrılıkçı hareketler ve silahlı örgütler faaliyet yürütüyor.

AA / Emre Aytekin - Son Dakika Haberleri

Güneydoğu, Endonezya, Asya, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title