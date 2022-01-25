Son dakika haberleri... Endonezya'nın Batı Papua eyaletindeki çatışmalarda 18 kişi öldü

Gelen son dakika haberlerine göre Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya'nın doğusundaki Batı Papua eyaletinin Sorong kentinde gruplar arasında çıkan çatışmada en az 18 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya'nın doğusundaki Batı Papua eyaletinin Sorong kentinde gruplar arasında çıkan çatışmada en az 18 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Soron Emniyet Müdürü Ary Nyoto Setiawan, yaptığı açıklamada, dün gece saat 23.00'te başlayan çatışmanın, 22 Ocak'ta başlayan gerginliğin devamı olduğunu belirtti.

Setiawan, çatışmada en az 18 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

Endonezya'nın Papua Yeni Gine'ye komşu bölgesinde yerli halkın kendi kaderini tayin hakkını savunan bazı ayrılıkçı hareketler ve silahlı örgütler faaliyet yürütüyor.