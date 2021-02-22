Son dakika haberleri! Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
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Son dakika haberleri! Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

22.02.2021 16:59 | Son Güncelleme: 22.02.2021 17:03
Son dakika haberleri! Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Son dakika gündem haberine göre KUALA Asya ülkelerinden Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

KUALA Asya ülkelerinden Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 10 bin 180 artışla 1 milyon 288 bin 833'e yükseldi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 202 artarak 34 bin 691'e, iyileşenlerin sayısı 9 bin 918 artarak 1 milyon 96 bin 994'e çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 2 bin 192 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, toplam vaka sayısı 285 bin 761'e ulaştı.

Bugün 3 bin 414 kişi daha sağlığına kavuşurken virüsü yenenlerin sayısı 252 bin 623, aktif vakalar ise 32 bin 76 oldu.

Son 24 saatte 6 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları 1062'ye çıktı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 740 artarak 427 bin 87'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 56 artışla 7 bin 562'ye yükseldi.

Son bir günde 16 bin 214 kişiye virüs testi yapılırken, 1329 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 510 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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