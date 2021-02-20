Son dakika haberleri | Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
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Son dakika haberleri | Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

20.02.2021 17:15 | Son Güncelleme: 20.02.2021 17:15
Son dakika haberleri | Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Son dakika haber... KUALA Asya ülkelerinden Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

KUALA Asya ülkelerinden Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 8 bin 54 artışla 1 milyon 271 bin 353'e yükseldi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 164 artarak 34 bin 316'ya, iyileşenlerin de 9 bin 835 yükselişle 1 milyon 78 bin 840'a çıktı.

Öte yandan Cava ve Bali adalarını kapsayan çeşitli Kovid-19 kısıtlamalarının 8 Mart'a kadar uzatıldığı açıklandı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 2 bin 461 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 280 bin 272'ye yükseldi.

Bugün 4 bin 782 kişi daha sağlığına kavuşurken, virüsü yenenlerin sayısı 244 bin 753, aktif vakalar ise 34 bin 468'e ulaştı.

Son 24 saatte 8 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 1051'e çıktı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 1234 artarak 425 bin 280'e, can kaybı da 78 artışla 7 bin 456'ya yükseldi.

Son bir günde 76 bin 111 kişiye virüs testi yapıldı, 1801 kişi taburcu edildi.

Ayrıca 526 kişi ise yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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