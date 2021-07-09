Son dakika haberleri: Endonezya hükümeti Kovid-19'la mücadele kapsamında oksijen dolum noktası kurdu
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Son dakika haberleri: Endonezya hükümeti Kovid-19'la mücadele kapsamında oksijen dolum noktası kurdu

Anadolu Ajansı / Riky Sultana - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hasta sayılarının artmasıyla Endonezya'da hükümet, başkent Cakarta'daki sağlık tesislerinin oksijen ihtiyacını karşılamak için oksijen dolum noktası tesis etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hasta sayılarının artmasıyla Endonezya'da hükümet, başkent Cakarta'daki sağlık tesislerinin oksijen ihtiyacını karşılamak için oksijen dolum noktası tesis etti.

Salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan Endonezya'da hükümet, vakalardaki artışın bazı şehirlerde sıvı oksijen krizine yol açması nedeniyle üreticilere tıbbi ihtiyaçlara öncelik vermeleri talimatını verdi.

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 38 bin 124 artarak 2 milyon 455 bin 912'ye yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 871 artarak 64 bin 631'e, iyileşenlerin sayısı ise 28 bin 975 artarak 2 milyon 23 bin 548'e çıktı.

Öte yandan Endonezya Ekonomi Bakanı Airlangga Hartarto, halihazırda Cava ve Bali adalarında uygulanan Kovid-19 tedbirlerinin Sumatra, Kalimantan ve Papua adalarında 15 kentte daha uygulanacağını açıkladı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında iş merkezlerindeki çalışma kapasitesinin düşürüleceğini belirten Airlangga, bu bölgelerdeki sağlık çalışanlarına Kovid-19 varyantlarına karşı koruma sağlamak için üçüncü doz aşı vurulacağını kaydetti.

Son dakika haberleri: Endonezya hükümeti Kovid-19'la mücadele kapsamında oksijen dolum noktası kurdu
Son dakika haberleri: Endonezya hükümeti Kovid-19'la mücadele kapsamında oksijen dolum noktası kurdu
Son dakika haberleri: Endonezya hükümeti Kovid-19'la mücadele kapsamında oksijen dolum noktası kurdu
Son dakika haberleri: Endonezya hükümeti Kovid-19'la mücadele kapsamında oksijen dolum noktası kurdu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Riky Sultana

Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 827 bin 975 aşı uygulandı.
Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 827 bin 975 aşı uygulandı.
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Son dakika haberleri: Endonezya hükümeti Kovid-19'la mücadele kapsamında oksijen dolum noktası kurdu - Haberler
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