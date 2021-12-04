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Son dakika haberleri | Endonezya'daki yanardağ patlamasında 1 kişi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Endonezya'daki yanardağ patlamasında 1 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haber... Endonezya'daki Semeru Yanardağı'nda meydana gelen patlamanın ardından 1 kişi hayatını kaybetti, 41 kişi yaralandı.

Endonezya'daki Semeru Yanardağı'nda meydana gelen patlamanın ardından 1 kişi hayatını kaybetti, 41 kişi yaralandı.

Endonezya'nın Doğu Java bölgesinde yer alan 3 bin 676 metre yükseklikteki Semeru Yanardağı, patlamanın ardından kül ve duman püskürtmeye devam ediyor. Lumajang bölge başkan yardımcısı Indah Masdar, düzenlediği basın toplantısında patlamanın ardından 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve 41 kişinin de yanıkları olduğunu bildirdi. Endonezya Ulusal Afet Ajansı (BNPB) Başkanı Suharyanto ise yetkililerin tahliye çadırları kurduğunu, ancak yoğun duman nedeniyle tahliyelerin zorlaştığını aktardı. Patlamada ayrıca yaklaşık 30 bina ve 1 köprüde büyük çaplı hasar meydana geldi.

Yanardağda en son Ocak ayında patlama meydana gelirken, can kaybı yaşanmamıştı.

(İHA)

Son dakika haberleri... Endonezya'daki Semeru Yanardağı'nda patlama

Son dakika haberleri... Endonezya'daki Semeru Yanardağı'nda patlama

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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