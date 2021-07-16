Son dakika haberleri: Endonezya'da şiddetli fırtınada birçok tekne alabora oldu: 9 ölü

Son dakika gündem haberine göre Endonezya'nın Borneo Adası'ndaki Batı Kalimantan eyaleti açıklarında şiddetli fırtına nedeniyle birçok teknenin alabora olması sonucu en az 9 kişi yaşamını yitirdi.