Son dakika haberleri | Endonezya'da Semeru Yanardağı'nda patlama meydana geldi - Haberler
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Son dakika haberleri | Endonezya'da Semeru Yanardağı'nda patlama meydana geldi

AA / Emel Öz - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Endonezya'da Semeru Yanardağı'nda patlama meydana geldi

Son dakika haberi... Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde Semeru Yanardağı'nda patlama oldu.

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde Semeru Yanardağı'nda patlama oldu.

Lumajang bölgesinde, 3 bin 676 metre yükseklikteki Semeru Yanardağı'nda meydana gelen patlamada çevredeki yerleşim yerleri yoğun kül ve dumanla kaplandı.

Lumajang bölgesi yetkilisi Thoriqul Haq, TVOne kanalına yaptığı açıklamada, duman ve kül nedeniyle birçok köyün karanlığa gömüldüğünü belirterek yüzlerce kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini kaydetti.

Patlamanın ardından ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da, yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.

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Son dakika haberleri... Endonezya'daki Semeru Yanardağı'nda patlama

Son dakika haberleri... Endonezya'daki Semeru Yanardağı'nda patlama

AA / Emel Öz - Son Dakika Haberleri

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