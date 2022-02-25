Son dakika haberleri... Endonezya'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika haberleri... Endonezya'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

AA, Ayşe Doğru - Güncel
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Son dakika haberleri... Endonezya'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

Son dakika gündem haberine göre Endonezya'nın Sumatra Adası'nda meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde en az 2 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde en az 2 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6,2 büyüklüğündeki depremin, Sumatra adasının kuzeyinde, Batı Sumatra eyaletindeki Bukittinggi kentinin 66 kilometre kuzeybatısında, 12 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurdu.

Sarsıntılar, komşu Riau ve Kuzey Sumatra eyaletleri ile Singapur ve Malezya'da da hissedildi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Ulusal Felaket Yönetim Ajansı (BNPB) Başkanı Suharyanto, yaptığı basın açıklamasında, depremde en az 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 20 kişinin yaralandığını kaydetti.

Aralarında bir okul ve banka bulunan çok sayıda binanın depremde hasar gördüğünü aktaran Suharyanto, sarsıntılardan en fazla etkilenen Pasaman ve Batı Pasaman bölgelerine acil müdahale ekibi sevk edildiğini belirtti.

Suharyanto, depremin bölgede heyelanı tetiklediğini ifade etti.

"Pasifik Ateş Çemberi" adı verilen deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'nın Sumatra adasında 2004'te meydana gelen 9,1 büyüklüğündeki depremin yol açtığı tsunami Endonezya'da 170 bin, bölgede 220 bin kişinin ölümüne neden olmuştu.

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AA / Ayşe Doğru - Güncel

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