Son dakika haberleri! Endonezya'da Kovid-19 vakası sayısı 100 bini geçti
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Son dakika haberleri! Endonezya'da Kovid-19 vakası sayısı 100 bini geçti

Bir son dakika haberine göre Endonezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 100 bini aştı.

Son dakika haberleri! Endonezya'da Kovid-19 vakası sayısı 100 bini geçti
27.07.2020 11:59 | Son Güncelleme: 27.07.2020 12:31

Endonezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 100 bini aştı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde son 24 saate 1525 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 100 bin 303'e yükseldi.

Virüs kaynaklı yaşamını yitirenlerin sayısı 57 artarak 4 bin 838'e, iyileşenlerin sayısı da 1518 artarak 58 bin 173'e çıktı.

Ülkede haziran başında normalleşme sürecine girilmesi sonrasında vaka ve can kaybında zaman zaman rekor artışların yaşanması dikkati çekiyor.

Yetkililer, normalleşme sürecinde sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına daha fazla uyulması konusunda uyarıda bulunuyor.

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Kaynak: AA

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