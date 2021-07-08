Son dakika haberleri | Endonezya'da korona ölümleri zirve yaptı

Son dakika haberine göre Endonezya'da son 24 saatte kaydedilen bin 40 korona virüs kaynaklı can kaybıyla salgının başladığı Mart ayından bu yana en yüksek ölü sayısı kaydedilmiş oldu.

Endonezya'da son 24 saatte kaydedilen bin 40 korona virüs kaynaklı can kaybıyla salgının başladığı Mart ayından bu yana en yüksek ölü sayısı kaydedilmiş oldu.

Korona virüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri Endonezya'da, son 24 saatte bin 40 kişi korona virüs nedeniyle hayatını kaybederken 34 bin 379 vaka tespit edildi. Kayıtlara geçen bin 40 ölü sayısı ile ülkede korona virüs salgının başladığı Mart ayında bu yana en yüksek günlük can kaybı sayısı kaydedildi.

Endonezya Sağlık Bakanlığa göre en fazla can kaybının Java ve Doğu Java'da yaşandı. Bakanlık, ölü sayısının 480'ni Java'da, 155'inin Doğu Java'da, 142'sinin ise başkent Jakarta'da kaydedildiğini açıkladı. Endonezya'da toplam korona virüs vaka sayısı 2 milyon 379 bin 397'a yükselirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 62 bin 908 oldu.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı