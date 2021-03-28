Son dakika haberleri! Endonezya'da kiliseye bombalı saldırı düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri! Endonezya'da kiliseye bombalı saldırı düzenlendi

Anadolu Ajansı / Mahmut Atanur - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Endonezya'da kiliseye bombalı saldırı düzenlendi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Endonezya'nın Güney Sulawesi eyaletinin başkenti Makassar kentinde, kiliseyi hedef alan bombalı saldırıda 14 kişi yaralandı.

Endonezya'nın Güney Sulawesi eyaletinin başkenti Makassar kentinde, kiliseyi hedef alan bombalı saldırıda 14 kişi yaralandı.

Güney Sulawesi Emniyeti Halkla İlişkileri Sorumlusu E Zulpan yaptığı açıklamada, olayın ilk incelemelere göre intihar saldırısı olduğunu belirtti.

Ulusal Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Argo Yuwono ise bombalı saldırıda, aralarında kilise güvenlik görevlilerinin de olduğu 14 kişinin yaralandığını ve tedavilerinin hastanede sürdüğünü açıkladı.

Güney Sulawesi Emniyeti tarafından yapılan açıklamada, kiliseye girmeye çalışan 2 motosikletli saldırgandan birinin üzerindeki bombayı yerel saatle 10.28'de patlattığı kaydedildi. Diğer saldırgana ilişkin ise bir açıklama yapılmadı.

Nahdlatul Ulama (NU) ve Ulema Meclisi (MUI) gibi İslami cemaat ve sivil toplum kuruluşları, saldırıyı kınadı.

Makassar Belediye Başkanı Muhammed Ramadhan Pomanto, pazar ayini için içeride bulunanların ise kiliseyi hedef alan saldırıdan etkilenmediğini açıkladı.

Kilise önünde düzenlenen saldırıyı, şu ana kadar üstlenen olmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Atanur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Mahir Ünal Ömer Çelik Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli
Magazin Binnur Kaya Guy Ritchie Jason Statham Birkan Sokullu
Spor Caner Erkin Hakan Kutlu Burak Yılmaz Nihat Özdemir Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Norveç Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Endonezya'da kiliseye bombalı saldırı düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2021 09:47:41. #1.15#
title