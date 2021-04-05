En yüksek vaka görülen Samsun'da Kovid-19 denetimleri sürüyor
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En yüksek vaka görülen Samsun'da Kovid-19 denetimleri sürüyor

Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre, en yüksek vaka görülen Samsun'da denetimler devam ediyor.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre, en yüksek vaka görülen Samsun'da denetimler devam ediyor.

Sağlık Bakanlığınca son açıklanan haftalık verilere göre 100 binde 678,72 ile en yüksek Kovid-19 vakası görülen kentte, Ankara ve İstanbul'dan gelen takviye polis ekiplerinin de desteğiyle denetimler yapılıyor.

Ekipler, İstiklal, Gazi, Mecidiye caddeleri ile Saathane ve Cumhuriyet meydanlarında kurulan bariyerlerde, maske kullanımı ve sosyal mesafe denetimi ile Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması gerçekleştiriyor.

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri ise araçlarla cadde ve sokaklarda sık sık uyarı anonsları yapıyor.

Zabıta ekipleri de yoğunluk yaşanan yerlerde vatandaşları sosyal mesafe ve maske tedbirleri konusunda uyarıyor.

En yüksek vaka görülen Samsun'da Kovid-19 denetimleri sürüyor
En yüksek vaka görülen Samsun'da Kovid-19 denetimleri sürüyor
En yüksek vaka görülen Samsun'da Kovid-19 denetimleri sürüyor
En yüksek vaka görülen Samsun'da Kovid-19 denetimleri sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş

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