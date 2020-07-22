HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Son dakika haberleri: En sağlıklı uyku süresi 7 saat

Son dakika haberleri... Medicana Kadıköy Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Geysu Karlıkaya, sağlıklı uyku konusunda dünya genelinde sıkıntılar yaşandığını belirterek, "İyi uyku beyin sağlığı, mutluluk, uzun yaşam ve en önemlisi iyi bir yaşam kalitesi için önemli.

Son dakika haberleri: En sağlıklı uyku süresi 7 saat
22.07.2020 16:27 | Son Güncelleme: 22.07.2020 16:27

Medicana Kadıköy Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Geysu Karlıkaya, sağlıklı uyku konusunda dünya genelinde sıkıntılar yaşandığını belirterek, "İyi uyku beyin sağlığı, mutluluk, uzun yaşam ve en önemlisi iyi bir yaşam kalitesi için önemli. Uyku fizyolojik onarımların gerçekleştiği hayatımızın üçte birini kapsayan önemli ve aktif bir süreçtir." ifadelerini kullandı.

Medicana Kadıköy Hastanesi'nden yapılan açıklamada Karlıkaya, uykusuzluğun ne olduğunu ve nasıl başa çıkılması gerektiği konusunda bilgi verdi.

Uykusuzluk çeken insanların uykuya dalmada sıkıntı yaşadıklarını, sık uyandıklarını ya da uyandıklarında kendilerini dinlenmiş hissedemediklerini aktaran Karlıkaya, "Uykusuzluk her zaman bir kişinin uyku saatleri ile ilgili değildir. Herkesin farklı bir uyku süresine ihtiyacı olsa da yapılan çalışmalarda en sağlıklı uyku süresi 7 saat olarak belirlenmiştir. İyi uyku beyin sağlığı, mutluluk, uzun yaşam ve en önemlisi iyi bir yaşam kalitesi için önemli. Uyku fizyolojik onarımların gerçekleştiği hayatımızın üçte birini kapsayan önemli ve aktif bir süreçtir." değerlendirmesinde bulundu.

Karlıkaya, özellikle 4 saatten daha az veya 10 saatten daha fazla uyumanın yaşam süresini olumsuz etkilediğini bildirdi.

"Sinirli ve depresyon hali uykusuzluğunuz yüzünden olabilir"

Uykuya ilişkin sıkıntıların neden olduğu sorunlara değinen Karlıkaya, "Uykuya dalma veya uykuda sorun, gün boyunca yorgun veya uykulu hissetme, unutkanlık, baş ağrısı, huysuz, endişeli, sinirli veya depresyon varlığı, konsantrasyon eksikliği, kolay hata yapma veya sık kaza yapmak, endişe gibi durumlar uykusuzluğunuza bağlı nedenler olabilir." ifadelerini kullandı.

Bu belirtilerin kişinin günlük yaşantısını, sağlığını, ilişkilerini veya çalışma hayatını etkileyebileceğini vurgulayan Karlıkaya, "Uykusuzlukla başvurunuzda doktorunuz uykusuzluğa neden olabilecek sebepleri araştırır. Fiziki muayenenin ardından gece uykusuzluğunun takip edildiği bir günlük tutmanızı isteyebilir. Bazı durumlarda kan testleri, EEG, Polisomnografi veya Aktigrafi gibi özel uyku testleri planlanabilir." bilgilerini verdi.

Karlıkaya, yatmadan 1-2 saat önce sıvı alımının durdurulması gerektiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Her gün aynı saatte yatmaya gidin ve her gün aynı saatte kalkın, gündüz yeterince gün ışığı almaya çalışın, her akşam için bir rutin oluşturun, aynı saatte duş alma, diş fırçalama, müzik dinleme gibi, yatağınızı uyku ve cinsel aktivite dışında bir amaçla kullanmayın, yatağa yattıktan sonra uyuyamıyorsanız 20 dakika sonra yatağınızdan kalkın, oda değiştirin ve ekransız bir aktivite seçerek, uykunuz gelince tekrar deneyin, sürekli saati takip etmeyin, kahve, çay ve diğer kafein içeren içecekleri (çikolata, kola) saat 15.00'ten sonra tüketmemeye çalışın, sık uyanıyorsanız, yatmadan 1-2 saat önce sıvı alımını durdurun, fazla alkol kullanımından kaçının, uykuya yardımı olduğu düşünülebilir ancak ilk başta sizi uygun hale getirse de gece daha sonra uykunuzu bozar, özellikle akşamları sigara içmekten kaçının, gündüz kestirmemeye çalışın, mutlaka gerekiyorsa kısa süreli kestirin ve saat 15.00'i geçirmeyin, yatak odanızın karanlık, serin, sessiz olduğundan emin olun, stres yaratan etkenlerden, mümkünse arının, düzenli egzersiz yapın ancak egzersizi yatmadan 3-5 saat önce bitirmiş olun, uykuya dalmayı zorlaştıracak tüm elektronik cihazları (televizyon-bilgisayar-akıllı telefon-tablet) yatmadan 2 saat önce kullanmayı bırakın."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu Ekonomi
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü Dünya
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü
Emekli polis memurunun düğünde havaya açtığı ateş sonucu bir kişi öldü 3. Sayfa
Emekli polis memurunun düğünde havaya açtığı ateş sonucu bir kişi öldü
90 yaşındaki Kemal Gülman 60 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı Magazin
90 yaşındaki Kemal Gülman 60 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı
Üniversite öğrencisi Zeynep'i vahşice katleden sanık için istenen ceza belli oldu 3. Sayfa
Üniversite öğrencisi Zeynep'i vahşice katleden sanık için istenen ceza belli oldu
'Arda Turan'lı yorum Berkay'ı çıldırttı! Takipçisine küfürlü cevap verdi Magazin
'Arda Turan'lı yorum Berkay'ı çıldırttı! Takipçisine küfürlü cevap verdi
Bahçeli'den HDP'li vekil için zehir zemberek sözler: O alçağın vekilliği düşürülmeli
Bahçeli'den HDP'li vekil için zehir zemberek sözler: O alçağın vekilliği düşürülmeli
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
Tartıştığı yeğenine kurşun yağdırıp öldürdü! Olay sonrası cansız bedenin başında ekipleri bekledi
Tartıştığı yeğenine kurşun yağdırıp öldürdü! Olay sonrası cansız bedenin başında ekipleri bekledi
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, denizin ortasında mahsur kaldı
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, denizin ortasında mahsur kaldı
Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi
Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi
Taşımacılık ve kargo sektöründe yeni uygulama 'gelal' başladı
Taşımacılık ve kargo sektöründe yeni uygulama 'gelal' başladı
Pınar'ı katleden cani, 'İki pet şişe benzini neden aldın?' sorusuyla köşeye sıkışıp her şeyi itiraf etti
Pınar'ı katleden cani, "İki pet şişe benzini neden aldın?" sorusuyla köşeye sıkışıp her şeyi itiraf etti
Pınar'ın cansız bedenini yakan cani, dumanı soran komşularına 'Mangal yapıyorum' demiş
Pınar'ın cansız bedenini yakan cani, dumanı soran komşularına "Mangal yapıyorum" demiş
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası
Muğla'da Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından canice öldürüldüğü ev görüntülendi
Muğla'da Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından canice öldürüldüğü ev görüntülendi
Şampiyonluğu kıl payı kaçıran Barış Murat Yağcı, Survivor psikolojisinden kurtulamıyor
Şampiyonluğu kıl payı kaçıran Barış Murat Yağcı, Survivor psikolojisinden kurtulamıyor
Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken Pınar Gültekin paylaşımı: İslam'ın kısas emri uygulanmadıkça cinayetler bitmez
Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken Pınar Gültekin paylaşımı: İslam'ın kısas emri uygulanmadıkça cinayetler bitmez
Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor
Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor
Acun Ilıcalı, eski eşi Şeyma Subaşı'nın eniştesi Merthan Açıl'ı Fortuna Sittard'a sportif direktör yapacak
Acun Ilıcalı, eski eşi Şeyma Subaşı'nın eniştesi Merthan Açıl'ı Fortuna Sittard'a sportif direktör yapacak
Son Dakika: Cuma günü Ayasofya'da 700 ila 1000 kişi namaz kılacak
Son Dakika: Cuma günü Ayasofya'da 700 ila 1000 kişi namaz kılacak
Pınar Gültekin'in Özgecan Aslan'ın öldürülmesine ilişkin yazdığı tweetler ortaya çıktı: Böyle şerefsizler asılmalı
Pınar Gültekin'in Özgecan Aslan'ın öldürülmesine ilişkin yazdığı tweetler ortaya çıktı: Böyle şerefsizler asılmalı
Asırlık lezzet çeçil peyniri geleneksel yöntemlerle üretilmeye devam ediyor
Asırlık lezzet çeçil peyniri geleneksel yöntemlerle üretilmeye devam ediyor
Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti
Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti
Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler
Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler
Makatı kapalı olarak doğan ve bebek bezine mahkum olan 6 yaşındaki çocuğun annesi yardım istiyor
Makatı kapalı olarak doğan ve bebek bezine mahkum olan 6 yaşındaki çocuğun annesi yardım istiyor
Nusret'in arabayla yarıştığı görüntüler büyük beğeni topladı
Nusret'in arabayla yarıştığı görüntüler büyük beğeni topladı
16 yaşındaki Eylem'den haber alınamıyor! Babası kızının sevgilisinden şüpheleniyor
16 yaşındaki Eylem'den haber alınamıyor! Babası kızının sevgilisinden şüpheleniyor
Bundesliga 2'yi kasıp kavuran Serdar Dursun'dan transfer itirafı: Süper Lig'in İstanbul takımlarıyla görüştüm
Bundesliga 2'yi kasıp kavuran Serdar Dursun'dan transfer itirafı: Süper Lig'in İstanbul takımlarıyla görüştüm
Kylian Mbappe, önümüzdeki sezon Paris Saint-Germain'de kalacak
Kylian Mbappe, önümüzdeki sezon Paris Saint-Germain'de kalacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Mehmet Nuri Mensur Işık Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Sezen Aksu Merve Boluğur Murat Dalkılıç Serenay Sarıkaya
Spor Okan Buruk Selçuk İnan Fatih Terim Rıza Çalımbay Tahir Karapınar
Daha Fazla Kız Ula Muğla Erkek
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: En sağlıklı uyku süresi 7 saat - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.7.2020 16:30:32. #1.15#
title