Son dakika haberleri! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haberleri! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5440751,00Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,2251770,59Fiba Portföy Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5440751,00
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,2251770,59
Fiba Portföy Borç. Araç. Fonu0,0832790,50
Ziraat Portföy Borç. Araç. Fonu0,0369670,48
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,2763270,39
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Aura Portföy Değ. Fon0,8979802,37
Garanti Portföy Bir. Değ. Fon2,7152441,66
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon0,1280611,19
Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon1,3221890,51
Inveo Portföy Bir. Değ. Fon2,1157320,35
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Katılım Fonu1,2374810,67
Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu1,9880540,11
Azimut Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu0,0365430,05
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu0,0227540,04
KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu2,0985230,04
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu1,0228100,06
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,4025760,04
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,2463880,04
Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu1,0740430,04
Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon1,1424690,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Bakan Varank: 'Yatırım yapmak isteyenin finansmana erişimini kolaylaştıracak bir ekonomik iklimi hâkim kılacağız.'

Bakan Varank: "Yatırım yapmak isteyenin finansmana erişimini kolaylaştıracak bir ekonomik iklimi hâkim kılacağız."

 Toyota parça tedarik problemi nedeniyle Japonya'da üretimini geçici durduracak

Toyota parça tedarik problemi nedeniyle Japonya'da üretimini geçici durduracak

 Dövize endeksli mevduat sistemiyle ilgili Bakan Nebati'den ilk açıklama: Kimsenin şüphesi olmasın

Dövize endeksli mevduat sistemiyle ilgili Bakan Nebati'den ilk açıklama: Kimsenin şüphesi olmasın

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title