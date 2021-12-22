Son dakika haberleri! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika ekonomi haberine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5440751,00Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,2251770,59Fiba Portföy Borç. Araç.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,544075
|1,00
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,225177
|0,59
|Fiba Portföy Borç. Araç. Fonu
|0,083279
|0,50
|Ziraat Portföy Borç. Araç. Fonu
|0,036967
|0,48
|HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,276327
|0,39
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Aura Portföy Değ. Fon
|0,897980
|2,37
|Garanti Portföy Bir. Değ. Fon
|2,715244
|1,66
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,128061
|1,19
|Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon
|1,322189
|0,51
|Inveo Portföy Bir. Değ. Fon
|2,115732
|0,35
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Katılım Fonu
|1,237481
|0,67
|Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,988054
|0,11
|Azimut Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|0,036543
|0,05
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,022754
|0,04
|KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|2,098523
|0,04
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu
|1,022810
|0,06
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,402576
|0,04
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,246388
|0,04
|Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu
|1,074043
|0,04
|Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon
|1,142469
|0,04
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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