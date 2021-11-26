Son dakika haberi! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ziraat Portföy Borç. Araç. Fonu 0,036293 0,12 TEB Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 211,928144 0,11 Ak Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,028967 0,09 Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu 0,033670 0,06 Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 2,563436 0,06 Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları Ziraat Port. Yıl. Paz. Tek.ve İlet.10 End. HSY. BYF 18,410228 2,34 Ziraat Port. BIST 50-30 End. His. Sen. Yoğ. BYF 19,374234 2,17 Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF 23,107312 1,48 Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF 22,738037 1,14 Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF 24,385020 0,92 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,173977 2,73 Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu 0,930547 1,46 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 2,373097 1,41 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,041683 1,25 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 2,303639 1,22 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 5,811575 0,81 Aura Portföy Değ. Fon 0,861789 0,79 Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu 5,651907 0,48 Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 3,072673 0,47 Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon 1,476599 0,41 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,791089 0,71 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,721922 0,65 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,997569 0,47 Qinvest Portföy Katılım Fonu 1,189226 0,26 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 2,733586 0,16 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Garanti Portföy İkinci Para Piyasası Özel Fonu 1,035452 0,08 Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu 1,129578 0,05 Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 1,009756 0,05 Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon 1,129377 0,05 Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,385640 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) ??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021 Son Dakika: Piyasalarda BAE Veliaht Prens etkisi! Dolar 1.60 lira, altın ise 100 lira birden düştü AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Son dakika haberi! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Haberler Ekonomi