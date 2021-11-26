Son dakika haberi! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haber: Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ziraat Portföy Borç. Araç. Fonu0,0362930,12TEB Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu211,9281440,11Ak Portföy Özel Sek. Borç. Araç.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Ziraat Portföy Borç. Araç. Fonu
|0,036293
|0,12
|TEB Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|211,928144
|0,11
|Ak Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|0,028967
|0,09
|Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu
|0,033670
|0,06
|Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|2,563436
|0,06
|Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları
|Ziraat Port. Yıl. Paz. Tek.ve İlet.10 End. HSY. BYF
|18,410228
|2,34
|Ziraat Port. BIST 50-30 End. His. Sen. Yoğ. BYF
|19,374234
|2,17
|Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF
|23,107312
|1,48
|Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF
|22,738037
|1,14
|Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF
|24,385020
|0,92
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,173977
|2,73
|Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|0,930547
|1,46
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|2,373097
|1,41
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,041683
|1,25
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|2,303639
|1,22
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|5,811575
|0,81
|Aura Portföy Değ. Fon
|0,861789
|0,79
|Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu
|5,651907
|0,48
|Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon
|3,072673
|0,47
|Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon
|1,476599
|0,41
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,791089
|0,71
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,721922
|0,65
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,997569
|0,47
|Qinvest Portföy Katılım Fonu
|1,189226
|0,26
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|2,733586
|0,16
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Garanti Portföy İkinci Para Piyasası Özel Fonu
|1,035452
|0,08
|Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu
|1,129578
|0,05
|Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu
|1,009756
|0,05
|Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon
|1,129377
|0,05
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,385640
|0,05
??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
Sizce, asgari ücret ne kadar olacak?
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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