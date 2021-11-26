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Son dakika haberi! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haber: Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ziraat Portföy Borç. Araç. Fonu0,0362930,12TEB Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu211,9281440,11Ak Portföy Özel Sek. Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Ziraat Portföy Borç. Araç. Fonu0,0362930,12
TEB Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu211,9281440,11
Ak Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu0,0289670,09
Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu0,0336700,06
Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu2,5634360,06
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları
Ziraat Port. Yıl. Paz. Tek.ve İlet.10 End. HSY. BYF18,4102282,34
Ziraat Port. BIST 50-30 End. His. Sen. Yoğ. BYF19,3742342,17
Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF23,1073121,48
Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF22,7380371,14
Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF24,3850200,92
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,1739772,73
Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu0,9305471,46
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)2,3730971,41
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)0,0416831,25
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)2,3036391,22
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon5,8115750,81
Aura Portföy Değ. Fon0,8617890,79
Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu5,6519070,48
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon3,0726730,47
Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon1,4765990,41
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)3,7910890,71
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,7219220,65
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,9975690,47
Qinvest Portföy Katılım Fonu1,1892260,26
KT Portföy Bir. Katılım Fonu2,7335860,16
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Garanti Portföy İkinci Para Piyasası Özel Fonu1,0354520,08
Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu1,1295780,05
Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu1,0097560,05
Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon1,1293770,05
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,3856400,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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