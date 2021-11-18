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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Yapı Kredi Port.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu13,4226852,25
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0858862,24
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu12,7555552,17
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu3,7690352,05
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,1143712,03
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF55,2623083,64
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF63,8874233,53
QNB Finans Portföy Altın BYF55,6916193,30
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF1.008,5148163,02
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF23,8988152,74
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,3059272,75
Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,2627902,67
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,3288422,67
Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,0814372,56
QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu1,4030092,26
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu0,0755812,61
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,1888992,17
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)2,1633432,06
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)0,0380862,00
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0700571,96
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon1,4907623,83
İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon1,4003583,19
İş Portföy Teknoloji Karma Fon1,5249353,04
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon3,7132382,95
İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon1,5399102,71
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,0410182,40
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu4,4464692,21
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)4,0575491,94
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0824291,83
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu2,4752721,64
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
HSBC Portföy Altın Fonu5,1193101,84
Fiba Portföy Altın Fonu0,0512031,82
Inveo Portföy Altın Fon1,2949921,80
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0864661,75
Nurol Portföy Altın Fonu1,1988291,70
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu1,0444100,06
Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu1,0056960,05
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,2281950,05
HSBC Portföy Para Piyasası Fonu88,6286810,05
Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu1,1765400,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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