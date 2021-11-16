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Son dakika ekonomi: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika ekonomi: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Edinilen son dakika gelişmesine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0527190,87Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0527190,87
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,0877860,85
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,0585640,83
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,2945120,80
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu3,7145600,79
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF16,0424729,83
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF56,0422285,04
Ziraat Port. BIST 30 Eşit A. End. His.Sen.Yoğun BYF22,5726824,78
Ziraat Port. BIST 30 End. His. Sen. Yoğun BYF22,1226814,45
Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF20,9200223,46
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu1,3565421,70
Inveo Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu1,1736301,64
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu2,9451371,53
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0538241,10
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu2,9066930,98
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,1159199,42
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0579629,36
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu1,0208279,33
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)119,2237205,88
Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,1071405,45
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Inveo Portföy Atak Değişken Fon1,1769703,65
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon2,8259752,83
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,5324132,72
İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon1,1921522,54
Kare Portföy Bir. Değ. Fon2,1786922,30
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu3,1044443,00
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,5963332,50
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,7464362,18
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)3,4945741,96
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,3765791,30
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
HSBC Portföy Altın Fonu4,9151110,93
Deniz Port. Altın Fonu0,0711190,93
İş Portföy Altın Fonu0,0639450,92
TEB Portföy Altın Fonu0,1387240,92
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,0557870,92
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu1,0046010,06
TEB Portföy Burgan Bank Para Piyasası Fonu1,0230160,06
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,2270700,05
Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu1,2436060,05
Ak Portföy Para Piyasası Fonu2,7450670,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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