Son dakika ekonomi: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Edinilen son dakika gelişmesine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0527190,87Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,052719
|0,87
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,087786
|0,85
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,058564
|0,83
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,294512
|0,80
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|3,714560
|0,79
|Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|16,042472
|9,83
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|56,042228
|5,04
|Ziraat Port. BIST 30 Eşit A. End. His.Sen.Yoğun BYF
|22,572682
|4,78
|Ziraat Port. BIST 30 End. His. Sen. Yoğun BYF
|22,122681
|4,45
|Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF
|20,920022
|3,46
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu
|1,356542
|1,70
|Inveo Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,173630
|1,64
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|2,945137
|1,53
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,053824
|1,10
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|2,906693
|0,98
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,115919
|9,42
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,057962
|9,36
|TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu
|1,020827
|9,33
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|119,223720
|5,88
|Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,107140
|5,45
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Inveo Portföy Atak Değişken Fon
|1,176970
|3,65
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|2,825975
|2,83
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,532413
|2,72
|İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon
|1,192152
|2,54
|Kare Portföy Bir. Değ. Fon
|2,178692
|2,30
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|3,104444
|3,00
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,596333
|2,50
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,746436
|2,18
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,494574
|1,96
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,376579
|1,30
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|HSBC Portföy Altın Fonu
|4,915111
|0,93
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,071119
|0,93
|İş Portföy Altın Fonu
|0,063945
|0,92
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,138724
|0,92
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,055787
|0,92
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu
|1,004601
|0,06
|TEB Portföy Burgan Bank Para Piyasası Fonu
|1,023016
|0,06
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,227070
|0,05
|Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu
|1,243606
|0,05
|Ak Portföy Para Piyasası Fonu
|2,745067
|0,05
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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