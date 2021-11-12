Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy PY Euro.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0819441,35
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu12,8181531,32
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu3,6115891,32
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu12,2013771,28
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu0,1190541,10
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0533092,66
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,2495532,53
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,2684972,13
Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu0,0597402,10
Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,2104022,04
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,1370713,81
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu220,2007702,03
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,1256901,92
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,1724891,65
Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu0,0718701,14
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon1,1907703,03
Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon1,1414662,89
Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon1,1217212,37
Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Değş. Fon1,1646071,55
İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon1,1540961,50
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu1,1525473,03
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,4749022,21
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0774171,75
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu1,1796931,70
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu4,2467371,35
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Ak Portföy Altın Fonu0,1279861,67
Deniz Port. Altın Fonu0,0693901,65
İş Portföy Altın Fonu0,0623991,59
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0811481,47
Garanti Portföy Altın Fonu0,1594701,41
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu1,0022470,06
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,2248720,05
Hedef Portföy Para Piyasası Fonu1,1482670,05
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu0,0273670,05
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu1,0414120,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.

Önce güvenini kazandılar sonra dolandırdılar! Gaziye 34 bin TL'lik akılalmaz tuzak

Önce güvenini kazandılar sonra dolandırdılar! Gaziye 34 bin TL'lik akılalmaz tuzak

 Moody's raporunda Türkiye övgüsü

Moody's raporunda Türkiye övgüsü

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title