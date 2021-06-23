Son dakika haberleri! En fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika gelişmesine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,86 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF", yüzde 1,70 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,68 ile "TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,86 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF", yüzde 1,70 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,68 ile "TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 12,121989 1,86 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,044270 1,70 TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu 0,785000 1,68 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,087134 1,45 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,568887 1,39 Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,106876 1,36 Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu 0,951337 1,28 Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 6,350830 1,25 Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu 0,879879 1,22 Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu 1,931053 1,21 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara