Son dakika haberleri! En fazla kazandıran yatırım fonları
Son dakika gelişmesine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,86 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF", yüzde 1,70 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,68 ile "TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,86 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF", yüzde 1,70 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,68 ile "TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|12,121989
|1,86
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,044270
|1,70
|TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu
|0,785000
|1,68
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,087134
|1,45
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|1,568887
|1,39
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,106876
|1,36
|Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|0,951337
|1,28
|Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F)
|6,350830
|1,25
|Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|0,879879
|1,22
|Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu
|1,931053
|1,21
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500