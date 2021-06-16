Son dakika haberleri | Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Son dakika haberler... Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy PY Euro.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,069718
|2,44
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,095044
|2,42
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|10,446231
|2,30
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|10,821866
|2,28
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|3,107098
|2,09
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,016962
|3,50
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,051147
|2,80
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,104457
|2,66
|QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu
|1,055443
|2,63
|TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|4,615281
|2,49
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,073931
|2,99
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,146869
|2,98
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,069971
|2,34
|Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu
|0,057402
|2,12
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,137246
|2,10
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Teknoloji Karma Fon
|1,134384
|2,60
|İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
|1,034336
|2,56
|İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon
|1,225244
|2,48
|İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon
|1,146432
|2,30
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,096757
|2,29
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,686898
|2,41
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|3,354667
|2,36
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|2,061023
|2,28
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,033484
|2,23
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,294889
|2,19
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,061406
|2,22
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,071722
|2,22
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,042170
|2,21
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,119750
|2,19
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,140781
|2,18
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu
|1,153339
|0,05
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,137503
|0,05
|Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu
|1,043001
|0,05
|Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fonu
|1,040255
|0,05
|Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon
|1,042281
|0,05
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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