Son dakika haberleri | Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haberler... Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy PY Euro.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,069718 2,44 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,095044 2,42 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 10,446231 2,30 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 10,821866 2,28 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 3,107098 2,09 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016962 3,50 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,051147 2,80 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,104457 2,66 QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu 1,055443 2,63 TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 4,615281 2,49 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,073931 2,99 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,146869 2,98 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,069971 2,34 Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu 0,057402 2,12 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,137246 2,10 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Teknoloji Karma Fon 1,134384 2,60 İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon 1,034336 2,56 İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon 1,225244 2,48 İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon 1,146432 2,30 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,096757 2,29 Yatırım Fonları - Katılım Fonları TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,686898 2,41 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 3,354667 2,36 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 2,061023 2,28 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,033484 2,23 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,294889 2,19 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Deniz Port. Altın Fonu 0,061406 2,22 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,071722 2,22 Fiba Portföy Altın Fonu 0,042170 2,21 TEB Portföy Altın Fonu 0,119750 2,19 Garanti Portföy Altın Fonu 0,140781 2,18 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu 1,153339 0,05 Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,137503 0,05 Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu 1,043001 0,05 Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fonu 1,040255 0,05 Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon 1,042281 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara