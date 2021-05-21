Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Birikim Hes.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Birikim Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. Fon1,7058131,76
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0677170,52
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu10,1603300,51
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu10,4810700,44
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu3,0249850,43
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu4,2916723,19
Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu0,0429552,83
QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu0,9919991,48
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0489901,08
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,1015000,93
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,0960233,23
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu157,5571962,69
Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu0,0550382,23
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0965212,17
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,1311861,63
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon0,8818672,83
İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon0,9882662,51
İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon1,0777542,09
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon0,0253091,02
İş Portföy Teknoloji Karma Fon1,0650850,60
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0663190,90
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,2690080,87
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu2,0220900,87
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu1,0249300,85
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,9154070,79
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0704030,91
Fiba Portföy Altın Fonu0,0414220,91
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,0475470,89
QNB Finans Portföy Altın BYF44,4880450,89
Deniz Port. Altın Fonu0,0602930,89
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ata Portföy Para Piyasası Fonu0,6744450,05
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu0,9545400,05
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,1225800,05
Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fonu1,0266770,05
Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon1,0287130,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Dolar 8.37 seviyelerinden işlem görüyor
Dolar 8.37 seviyelerinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 504 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 504 lira seviyesinden işlem görüyor
Saldırganlara fidyeyi Bitcoin ile ödemişler
Saldırganlara fidyeyi Bitcoin ile ödemişler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Devlet Bahçeli Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akalın Ceyda Düvenci Engin Akyürek Oktay Kaynarca
Spor Ozan Tufan Hakan Arslan Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.5.2021 17:09:25. #1.16#

title