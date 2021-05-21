Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Birikim Hes.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy Birikim Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. Fon
|1,705813
|1,76
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,067717
|0,52
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|10,160330
|0,51
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|10,481070
|0,44
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|3,024985
|0,43
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|4,291672
|3,19
|Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu
|0,042955
|2,83
|QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu
|0,991999
|1,48
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,048990
|1,08
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,101500
|0,93
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,096023
|3,23
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|157,557196
|2,69
|Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu
|0,055038
|2,23
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,096521
|2,17
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,131186
|1,63
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon
|0,881867
|2,83
|İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon
|0,988266
|2,51
|İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon
|1,077754
|2,09
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon
|0,025309
|1,02
|İş Portföy Teknoloji Karma Fon
|1,065085
|0,60
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,066319
|0,90
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,269008
|0,87
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|2,022090
|0,87
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|1,024930
|0,85
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,915407
|0,79
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,070403
|0,91
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,041422
|0,91
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,047547
|0,89
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|44,488045
|0,89
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,060293
|0,89
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,674445
|0,05
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,954540
|0,05
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,122580
|0,05
|Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fonu
|1,026677
|0,05
|Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon
|1,028713
|0,05
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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