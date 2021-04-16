Son dakika haber | Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Son dakika gelişmesine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0415420,59Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,0690200,31Yapı Kredi Port.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,041542
|0,59
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,069020
|0,31
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,233216
|0,27
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,094264
|0,23
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,540148
|0,22
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,084918
|1,85
|Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu
|1,034487
|1,80
|Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,073181
|1,55
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,030246
|1,39
|Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu
|0,043590
|1,15
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,082091
|2,33
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,041500
|2,27
|TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu
|0,734233
|2,25
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|11,296892
|2,24
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|160,081958
|1,49
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon
|0,025087
|0,70
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|2,197232
|0,66
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,639660
|0,52
|Gedik Portföy Karma Fon
|1,176268
|0,50
|İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon
|1,117774
|0,42
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,020080
|0,05
|KT Portföy Para Piyasası Katılım Fonu
|1,000843
|0,05
|KT Portföy Sepet Hesap Para Piyasası Katılım Fonu
|1,096496
|0,05
|Albaraka Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,371444
|0,05
|Qinvest Portföy Katılım Fonu
|1,038111
|0,05
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|43,507937
|1,65
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|45,601711
|1,32
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|40,361628
|1,31
|Gedik Portföy Altın Fon
|0,953785
|0,28
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,102829
|0,05
|Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu
|1,011200
|0,05
|Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fonu
|1,008579
|0,05
|Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon
|1,010640
|0,05
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,937942
|0,05
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500