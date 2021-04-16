Son dakika haber | Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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Son dakika haber | Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haber | Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika gelişmesine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0415420,59Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,0690200,31Yapı Kredi Port.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0415420,59
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,0690200,31
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,2332160,27
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu0,0942640,23
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5401480,22
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,0849181,85
Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu1,0344871,80
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,0731811,55
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0302461,39
Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu0,0435901,15
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0820912,33
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0415002,27
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu0,7342332,25
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF11,2968922,24
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu160,0819581,49
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon0,0250870,70
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon2,1972320,66
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon1,6396600,52
Gedik Portföy Karma Fon1,1762680,50
İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon1,1177740,42
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu0,0200800,05
KT Portföy Para Piyasası Katılım Fonu1,0008430,05
KT Portföy Sepet Hesap Para Piyasası Katılım Fonu1,0964960,05
Albaraka Portföy Kira Sert. Katılım Fonu1,3714440,05
Qinvest Portföy Katılım Fonu1,0381110,05
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF43,5079371,65
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF45,6017111,32
QNB Finans Portföy Altın BYF40,3616281,31
Gedik Portföy Altın Fon0,9537850,28
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,1028290,05
Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu1,0112000,05
Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fonu1,0085790,05
Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon1,0106400,05
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu0,9379420,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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