Son dakika haber | Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika gelişmesine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0415420,59Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,0690200,31Yapı Kredi Port.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,041542 0,59 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,069020 0,31 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,233216 0,27 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,094264 0,23 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,540148 0,22 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,084918 1,85 Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu 1,034487 1,80 Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,073181 1,55 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030246 1,39 Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu 0,043590 1,15 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,082091 2,33 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,041500 2,27 TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu 0,734233 2,25 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 11,296892 2,24 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 160,081958 1,49 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,025087 0,70 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 2,197232 0,66 Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,639660 0,52 Gedik Portföy Karma Fon 1,176268 0,50 İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon 1,117774 0,42 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,020080 0,05 KT Portföy Para Piyasası Katılım Fonu 1,000843 0,05 KT Portföy Sepet Hesap Para Piyasası Katılım Fonu 1,096496 0,05 Albaraka Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,371444 0,05 Qinvest Portföy Katılım Fonu 1,038111 0,05 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 43,507937 1,65 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 45,601711 1,32 QNB Finans Portföy Altın BYF 40,361628 1,31 Gedik Portföy Altın Fon 0,953785 0,28 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,102829 0,05 Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu 1,011200 0,05 Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fonu 1,008579 0,05 Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon 1,010640 0,05 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,937942 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara