Son dakika haberleri... En fazla kazandıran yatırım fonları
05.03.2021 14:49 | Son Güncelleme: 05.03.2021 14:52
Bir son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 6,12 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,89 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF" ve yüzde 1,86 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 6,12 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,89 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF" ve yüzde 1,86 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,013117
|6,12
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|13,744401
|1,89
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,099455
|1,86
|TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu
|0,900378
|1,84
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,050417
|1,78
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|2,118921
|1,64
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,217669
|1,54
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,028773
|1,46
|İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu
|1,803935
|1,39
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,060119
|1,37
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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