Son dakika haberleri... En fazla kazandıran yatırım fonları

Bir son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 6,12 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,89 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF" ve yüzde 1,86 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.