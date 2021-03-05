Son dakika haberleri... En fazla kazandıran yatırım fonları
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Son dakika haberleri... En fazla kazandıran yatırım fonları

05.03.2021 14:49 | Son Güncelleme: 05.03.2021 14:52
Son dakika haberleri... En fazla kazandıran yatırım fonları

Bir son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 6,12 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,89 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF" ve yüzde 1,86 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 6,12 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,89 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF" ve yüzde 1,86 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0131176,12
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF13,7444011,89
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0994551,86
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu0,9003781,84
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0504171,78
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu2,1189211,64
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu3,2176691,54
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,0287731,46
İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu1,8039351,39
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0601191,37
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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